Max Verstappen in de Quote 500: dit is zijn vermogen

F1-kampioen Verstappen is weer wat plekken gestegen in de top 500.

Zoals bij veel Formule 1-coureurs verandert het wereldimago in de loop der tijd. Weet je nog toen Sebastian Vettel een vervelend mannetje was, met zijn irritante vingertje en killersmentaliteit? Diezelfde jongen is nu de grootste milieuconnaisseur uit de F1-historie die we allemaal een fijne vent vinden. En wat te denken van de metamorfose van Lewis Hamilton?

Bij Max Verstappen is de transformatie wat minder groot, maar het imago op het grote toneel is wel 180 graden gedraaid. In Nederland waren we direct verliefd op zijn recht-voor-zijn-raap-mentaliteit. Inmiddels is Verstappen wat volwassener geworden en denkt hij wat beter na over zijn antwoorden. Tegelijkertijd heeft de rest van de wereld de kampioen omarmd. Vooral vanwege zijn ongekende stuurmanskunsten.

Wat is het salaris van Max Verstappen in 2025?

Even een bruggetje naar het onderwerp waarvoor je op dit artikel hebt geklikt: als je de beste F1-coureur van het veld bent, dan verdien je ook het dikste salaris. En dat krijgt Verstappen dan ook. De getallen lopen wat uiteen, maar Verstappen zou per jaar tussen de € 40 en € 60 miljoen opstrijken bij Red Bull.

Dat is alleen nog maar zijn loonstrookje. Tom Coronel vertelde bij Viaplay dat het totaalbedrag richting de 70 miljoen zou gaan. Als het aan Coronel ligt, is Verstappen nog veel meer waard. “Eigenlijk is hij misschien wel 150 miljoen waard, want doordat hij de races wint, zijn er weer heel veel mensen die Red Bull overal zien en drinken. Dus het bedrijf heeft daar heel veel profijt van.”

Max Verstappen in de Quote 500

Sinds 2022 staat Verstappen steevast in de Quote 500. Ook dit jaar is dat natuurlijk het geval. Het boekje van de grootste Nederlanders werd gisteren gepresenteerd door de kersverse hoofdredacteur en vriend van de show Meindert Schut. Max Verstappen is met zijn gegroeide vermogen ook in 2025 wat plekken gestegen in de Quote 500.

In 2024 stond Verstappen op een keurige 322e plek met een geschat vermogen van € 210 miljoen. Voor 2025 telt Quote daar € 50 miljoen bij op voor een geschat vermogen van € 260 miljoen. Daarmee stijgt Verstappen naar plek 264 in de top 500. Opvallend: ondanks alle cryptomiljonairs blijft Verstappen met zijn 28 jaar het jongste lid van de Quote 500.

Voor wie het wil weten: helemaal bovenaan in de Quote 500 staat ook in 2025 Charlene de Carvalho-Heineken met een vermogen van, hou je vast, € 12,3 miljard. Leuk voor de autoliefhebbers: Wijnand Pon van de VAG-importeursfamilie zou volgens Quote zijn vermogen hebben zien stijgen met 11,1 procent naar € 5 miljard.

Voor zo’n vermogen moet Max Verstappen nog wel wat F1-kampioenschappen binnenhalen. Al heb ik het idee dat Verstappen van alle Nederlanders in de Quote 500 het minst boeit hoeveel geld er op zijn bankrekening staat.