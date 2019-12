Autoblog advies: trailer trekker voor 8.000 euro

Een originele auto om je boot mee te verplaatsen: wat is er allemaal mogelijk?

Vandaag zijn wij op zoek naar een auto voor Vincent, wellicht jullie beter bekend als @vincente30. Hij is een groot fan van leuke auto’s, getuige zijn autohistorie, dit ondanks zijn nog slechts jonge leeftijd van 31 jaar oud. Vincent heeft niet alleen een zwak voor leuke auto’s, ook boten vindt hij erg leuk. Dermate leuk zelfs dat hij in een opwelling een boot inclusief trailer heeft gekocht. Je zou zeggen dat je een boot ook in de haven kan laten liggen, maar dat is natuurlijk niet ideaal in verband met diefstal en het feit dat hij naar eigen zeggen de boot niet van de bodem wil opvissen. Fair enough.

Vincent rijdt in een Mini Cooper S die lekker gekieteld is. In principe een prima auto, maar wie de achterkant van de hete hatchback heeft gezien, zal zien dat er geen trekhaak op kan. De nieuwe auto moet dus in staat zijn om een flinke trailer met boot te kunnen trekken. Het liefst met vierwielaandrijving of achterwielaandrijving. Voorwielaandrijving mag, mits het een goed sturende auto is. Het is vooral dat het een auto moet zijn die goed is in waarvoor deze ontworpen is. Dus het hoeft niet per se comfortabel, maar dan moet het wel een door en door sportieve auto zijn. Ook een terreinwagen mag, maar een crossover dan weer niet. Wel moet de auto in alle omstandigheden in minder dan tien tellen naar de honderd snellen.

Uiteraard heeft Vincent om zich heen gekeken en veel auto’s zijn al de revue gepasseerd. Maar de auto’s zijn het nét niet of of ze zitten boven het budget. Ondanks dat het best een gebruikte auto mag zijn, hoeft het ook weer niet te ouderwets. Dus geen auto met meer dan 175.000 km op de teller of een bouwjaar van voor 2005. Ook moet er cruise control en climate control op zitten.

In onderstaande tabel staan de wensen en eisen bekend gemaakt van Vincent:

Huidige /vorige auto's: Huidig MINI Cooper S R53. Vorige (leuke) auto's, Audi A6 4.2 2004, Renault Clio RS 172, BMW E30 325i cabrio, 320i cabrio, 318 zonder i, Peug 205 1.6, Opel Omega B 2.5 en nog wat spul. Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Prive Budget: Rond de 8.000 Jaarkilometrage: 10.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Ik heb een boot gekocht en heb een trekhaak nodig. Gezinssamenstelling: Alleenstaand Voorkeursmerken/modellen: BMW, Volvo, iets met een 5 cilinder of/en turbo want nog nooit gehad. Of iets wat simpel sneller te maken is als ie dat nog niet is. No-go modellen / merken: SUV's

Wat mis je door de no-go’s? Eigenlijk heel erg veel. Er zijn namelijk enorm veel leuke crossovers met een beetje power te vinden voor 8 mille. De eerste die naar boven komt is de Nissan Murano, een crossover met 350Z-techniek die verrassend goed rijdt. Altijd luxe uitgerust en goed te vinden in het budget. Een andere gave optie is de Mazda CX-7, die je het best kan omschrijven als een crossover versie van de Mazda 6 MPS. Een sportief rijdende crossover die eveneens altijd luxe zijn uitgevoerd. Ook de Mitsubishi Outlander Turbo met Lancer Evo motor of Subaru Forester XT met Impreza WRX motor zijn eigenlijk te leuk om te negeren. Kortom, zijn best leuke opties mogelijk als je iets minder hard de crossovers negeert.

BMW 525i Touring (E61)

€ 6.950

2006

145.000 km

Als het gaat om BMW’s, kun je diverse kanten op. Met name de 3 Serie en 5 Serie zijn ruim vertegenwoordigd. In dat geval zouden wij de 5 Serie aanraden, met name de 525i is een zeer prettige automobiel. De 525i is niet waanzinnig snel, maar voldoende vlot voor de meeste situaties. Qua bouwkwaliteit en ambiance slaan we ‘m iets hoger aan dan de E90 3 Serie, die pas na de facelift iets werd opgewaardeerd. Natuurlijk is de 5 Serie niet vrij van mankementen, bekijk vooral ons BMW 5 Serie (E60) aankoopadvies. Ook is onderhoud relatief prijzig, maar daar krijg je wel wat voor terug. Als je een beetje beperkte kilometerstand wil hebben, kun je twee kanten op. Geïmporteerde exemplaren bij handelaren met niet originele velgen, donkere folie op de achterruiten ‘blackline’ achterlichten. Of, kijk even bij particulieren, waar we veel redelijk nette originele exemplaren tegenkwamen. Reken maar dat je in beide gevallen wat kosten gaat krijgen, dus ga dan voor een nettere auto dan een sjakenbak.

Opel Zafira OPC (B)

€ 7.450

2006

160.000 km

Deze auto doet heel goed waarvoor deze ontworpen is: zo snel mogelijk zeven personen vervoeren. Stiekem zijn het best fijne auto’s: je hebt een prettige zitpositie, lekkere Recaro sportstoelen en het onderstel is prettig straf gedempt. Het is zeker geen Hot Hatch, uiteraard, maar je kan er zeker lol mee hebben. Hoogtepunt van de OPC is natuurlijk de 2.0 turbomotor. Deze levert 240 pk, maar is vrij eenvoudig te kietelen naar meer. Vermogens van 280 tot 300 pk zijn relatief eenvoudig te realiseren met uitlaat, downpipe en chip. Ze zijn wel erg lastig te vinden. Daarbij moet je even goed kijken naar de technische staat, want er zijn wel een paar issues waar je rekening mee moet houden, bekijk hier het Zafira aankoopadvies.

Audi A4 Cabriolet 3.2 FSI quattro (B7)

€ 8.000

2006

165.000 km

Als je een boot hebt voor op het water, is een boot voor op het asfalt mooi complementair. De Audi A4 Cabriolet is ondanks alle goede bedoelingen geen sportieve auto. Qua prestaties zit het met deze 3.2 liter V6 wel goed, overigens: meer dan 250 pk staat tot je beschikking. Het blok kent wel een paar eigenaardigheden, dus bekijk ons A4 Cabrio advies om te zien waar je op moet letten. Een USP van deze A4 Cabrio is de beschikking over vierwielaandrijving. Geen FWD auto met Haldex-koppeling, maar échte permanente vierwielaandrijving met torsen-differentieel. De bouwkwaliteit was destijds erg indrukwekkend, maar let erop dat er goed voor gezorgd is en vergeet vooral het A4 Cabrio aankoopadvies aandachtig te bestuderen. Het zijn complexe auto’s die goed onderhoud nodig hebben. Als ‘ie op Hi Fly banden staat, zou ik meteen rechtsomkeert maken. Deze generatie is ook populair bij het tunersgilde dat LED-lampen, subwoofers en McChickens belangrijker vindt dan onderhoud en reparaties. Dus koop liever een saai exemplaar bij een particulier.

Dodge Magnum SXT 3.5

€ 7.000

2007

130.000 km

Zo’n Audi of BMW is leuk, maar waarom niet iets originelers? Wat te denken van een Dodge Magnum? Je moet ze heel erg goed zoeken, want ze zijn maar kort geleverd in Nederland. Van de exemplaren die je tegenkomt zijn er ook veel import. Daar is overigens niets mis mee, gezien het beperkte aanbod kun je dat ook verwachten. De Dodge Magnum is eigenlijk een sportieve versie van de Chrysler 300C Stationwagon. Veel eigenaren hebben hun Magnum (en 300C) een beetje getuned, wat op zich niet erg hoeft te zijn. Controleer even of het netjes is gedaan. Er is enorm veel voor deze auto’s te krijgen en een Magnum-rijder is per definitie een liefhebber. Je rijdt er niet ‘toevallig’ in, zeg maar. De Magnum is alleen te krijgen met benzinemotoren die allen lekker een slokje lusten. Onderhoud is verrassend goed te doen bij een van de vele USA-specialisten die je in Nederland kunt vinden.

Renault Laguna GT 2.0 16v Turbo (X91)

€ 7.250

2008

110.000 km

Een chronisch onderschatte auto, deze Laguna. Dankzij de reputatie van de vorige generatie had deze Laguna III eigenlijk geen eerlijke kans. Dat lag ook aan Renault zelf, want ze zijn vergeten de middenklasser een geslaagd ontwerp mee te geven. De Laguna is best wel lelijk: de neus is te massief en de achterkant te kort en te hoog. Gelukkig toont het als GT al een heel stuk beter. In dat speciale blauw heeft het zelfs wel wat. Kwalitatief is het een puike auto: prima stoelen, uitstekend onderstel (met vierwielbesturing!) en een 205 pk sterke turbomotor. Qua betrouwbaarheid is de Laguna III véél beter dan de Laguna II. Ons Laguna III aankoopadvies was verrassend kort. Houd er wel rekening mee dat het een 11 jaar oude auto is waar je gewoon wat issues mee kunt hebben. Maar in het budget vinden we keurige exemplaren met volledige historie en relatief weinig kilometers. En mocht je de berline niet zo fraai vinden, er was ook een fraaie Laguna Coupé!

Subaru Outback 3.0R (BP)

€ 8.000

2005

165.000 km

Tsja, als je iets moet trekken, dan is een Subaru onontbeerlijk. Het is al jarenlang de standaardkeuze voor caravanrijders. Veel Subarus zijn van het type ruwe bolster, blanke pit. Dat valt bij deze generatie Outback behoorlijk mee. Sinds 2003 zijn er grote stappen gezet. De motor is net als een 911 uit die periode: een atmosferische zescilinder boxermotor. Zeker met een iets aangepaste uitlaat klinkt het net als een 911. De Outback is weliswaar een tussenoplossing tussen een stationwagon en crossover. Het is eigenlijk een ‘wagon, maar dan zonder de nadelen van een crossover, alhoewel de zescilinder een beste slok lust. Daar staat tegenover dat de mechanische hardware zeer solide is en de restwaarde vrij hoog. Mocht je ‘dat hoge’ van de Outback niet waarderen, de motor is ook leverbaar geweest in de Legacy Touring Wagon 3.0 R, maar die waren in het budget minder goed te vinden.

YOLO: Saab 9-7X 4.2

€ 7.750

2007

130.000 km

Aanvankelijk wilden we de Porsche Cayenne S nomineren. Deze auto’s zijn een beetje tegenstrijdig: chassis, koets en interieur zijn zeer solide gebouwd. De motor is dat helaas niet, maar bijna alle exemplaren die in het budget vielen hadden de beruchte motorstoring, waarvan vervanging ongeveer het zelfde kost als de auto. Daarom kijken we toch even verder naar een dikke SUV, we zagen diverse Trailblazers voorbijkomen, maar eigenlijk wil je veel meer verfijning. Dat kun je vinden in de Saab 9-7X, wat gewoon dezelfde auto is. Het is een bijzonder apart ding, want er zijn net even te veel Saab onderdelen te vinden, zo is het interieur ook aangepast met de voor Saab kenmerkende luchtroosters. Anderzijds doet de andere 93,4% heel erg Amerikaans aan. Het zijn op zich best fijne cruisers. Je zit lekker hoog, de zes-in-lijn spint soepel en heeft altijd veel vermogen over. In principe zaten alle denkbare opties er wel op die destijds mogelijk waren. Ook is het een geinig relikwie waarin het luie onvermogen van General Motors door de poriën heen ademt.

