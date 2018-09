Nederlander stelt Bugatti Divo samen

Kies maar! Hoe wil jij je hypercar hebben?

Je weet dat het gaat gebeuren. Merk X komt met model Y aan. Later komt er een Y 1.1 en een Y 1.2 RS Special Edition en ga zo maar door. Zeker met auto’s die in kleine aantallen gebouwd worden is het een terugkerend fenomeen. Denk aan Koenigsegg, Spyker en Pagani. Al die bijzondere speciaaltjes zijn eigenlijk helemaal niet speciaal: het zijn gewoonweg de auto’s die ze maken. Geen eentje is hetzelfde. Dan krijgt de auto een iets andere spoiler, andere wielen en een bijzonder interieurtje en je hebt een nieuwe Special Edition.

Ook Bugatti had er mee te maken. De Veyron werd in talloze verschillende uitvoeringen verkocht. Veelal waren de wijzigingen cosmetisch van aard, waardoor het enthousiasme waarmee de auto’s werden ontvangen niet al te uitbundig was. Van de Chiron hebben we nog niet veel verschillende uitvoeringen gezien, ondanks het feit dat er al 100 stuks van zijn gemaakt. Er is een Bugatti Chiron Sport en de splinternieuwe Divo. Met name die laatste is interessant. Het is een scherpere, snellere en ruigere variant van een al niet kinderachtige hypersportwagen. Er zullen slechts 40 stuks van deze peperdure auto worden gebouwd. Met dat getal in het achterhoofd weet je twee dingen zeker. Ten eerste: alle 40 zullen ze in een garage verdwijnen als belegging. Ten tweede: deze gaan we niet veel zien. Dan moeten we het dus doen met de persfoto’s. Die laten echter allemaal dezelfde auto zien: een matzwarte met baby-blauwe details. Dan hoor ik u al denken: hoe zullen andere uitvoeringen er dan uitzien?

Wellicht dacht de Nederlander Marco van Overbeeke er ook zo over. Hij is automotive concept designer en is eens even lekker in de weer geweest met de persplaten van Bugatti. Zo bedacht hij diverse historisch correcte combinaties voor de Divo. Het zijn niet zomaar even renders die in kwartiertje zijn gemaakt. Met name de stoelen zijn een gaaf detail. De bestuurderstoel in de Divo heeft namelijk een andere kleur dan de passagiersstoel. Dat heeft Overbeeke perfect na weten te doen met de nieuwe kleurstellingen.