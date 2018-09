Waarom Max vijfde gaat worden in Sotsji*

*Dat kan niet anders. Met dank aan Renault.

Het uiterst vruchtbare huwelijk tussen Renault en Red Bull komt dit jaar ten einde. Toch altijd een beetje een vreemde gewaarwording: alsof je gepland hebt met je vriendin om over een bepaalde tijd uit elkaar te gaan. Veel lol en ‘synergie’ zul je waarschijnlijk niet beleven. Wel verwijten, irritaties, wanprestaties en oeverloos gezeur. Voor je eigen mentale flexibiliteit is het prettiger om de pleister-methode toe te passen: in één keer alle narigheid, daarna is het klaar.

Zoals je afgelopen weekend weer kon horen, waren de medewerkers van Red Bull niet zeer content met de krachtbronnen van Franse origine. Sterker nog, het team van de frisdrankjes vond de nieuwe Spec C motor dermate tegenvallen dat ze een stap terug gaan. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er weer een Spec B motoren gebruikt voor de GP van Rusland. Teambaas Christian Horner heeft er het volgende over te zeggen:

Naar alle waarschijnlijkheid zullen we bij de volgende Grand Prix de Spec-B motor gaan gebruiken. We moeten het voor Sochi even bekijken. Helaas zullen we wel gridstraffen ontvangen.

Een heel vreemde move is dat niet. McLaren gebruikt vanwege betrouwbaarheidsissues ook de Spec B motor. Sterker nog, nota bene Renault zelf heeft ook geen vertrouwen in de Spec C motor! Zoals het nét verzonnen gezegde luid: “Als de slakkenvreters er ook niets van moeten hebben, ben je gewaarschuwd”. Red Bull is overigens niet alleen maar negatief over de C-Spec motor. Zo is de toegenomen snelheid welkom, met name doordat men erachter kwam dat de motor beter loopt op olie van ExxonMobil in plaats van huismerk Castrol.

De problemen in Singapore kwamen volgens Horner wegens slechte mapping voor de hoge luchtvochtigheid. De motor liep daardoor niet optimaal. Bij de start, safetycar-periode en pitstop kon je ook zien dat de auto van Verstappen hortend en stotend vooruitkwam.

De move naar de oude motor lijkt een tactische zet. Met de vele rechte stukken op Sochi maakt de Red Bull sowieso minder kans op een goede eindklassering. Inhalen is verder redelijk goed te doen. Dus de Red Bulls starten halverwege/achteraan en hebben dan de hele race om in het gat tussen de auto op P4 en P7 te nestelen. De race na Rusland is Mexico, waar de Red Bulls het traditioneel erg goed doen en de motor minder doorslaggevend is voor de uitslag. De stap terug naar de Spec B motor is puur tactisch gekozen. Een straf incasseren waar de verwachtingen laag zijn om bij de race waar er wel gescoord kan worden direct vooraan te staan.