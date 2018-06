Max Verstappen koopt Porsche 911 GT2 RS

De Nederlander heeft de auto al een week.

Liberty Media wil van de Formule 1 een groter spektakel maken. Zo is onder meer het F1-kanaal op YouTube actiever dan ooit. Zo kun je een livestream kijken alvorens een race van start gaat. Wat je dan bijvoorbeeld ziet zijn live beelden van F1-rijders die onderling een gesprekje voeren en handtekeningen zetten.

Niet heel spannend allemaal, totdat Max Verstappen in beeld komt. De Nederlander had waarschijnlijk niet door dat de camera het geluid zou oppikken, want kijkers van de stream nemen plots deel aan een gesprek dat Max heeft met Nico Hülkenberg. De twee praten onderling Nederlands en Verstappen vraagt aan Nico of hij zijn nieuwe Porsche 911 GT2 RS al geleverd heeft gekregen. In de conversatie komt naar voren dat Max vorige week zijn GT2 RS in ontvangst heeft mogen nemen. Vervolgens laat hij op zijn smartphone enkele plaatjes van de grijze Porsche aan Nico zien. Vermoedelijk heeft Max nog geen kilometer gereden met zijn nieuwe auto, want later geeft hij aan dat ‘de platen’ nog geregeld moeten worden. Het is niet de eerste grijze Porsche voor de Nederlander. Max werd twee jaar geleden gespot in zijn grijze GT3 RS.

Het gesprek loopt daarna ten einde. Het zijn net mensen, die F1-coureurs. Je checkt het fragment hieronder, vanaf ongeveer 1:25.

Met dank aan een ieder voor de tip!