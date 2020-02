Bugatti viert mijlpaal Chiron met ‘Edition Noire Sportive’

Deze Bugatti Chiron is zeer ‘Noire’: het heeft een reden.

Je herinnert je de Bugatti Veyron vast als ‘die ene auto die 1.001 pk heeft’. Of misschien wel als ‘de auto die 407 km/u haalt’. En als je veel Top Gear hebt gekeken: de auto die toch niet sneller was dan de Pagani Zonda F op een circuit. Hoe menig petrolhead de auto herinnert: die ene waar maar speciale edities van bleven komen. Uiteraard had je de snellere versie(s) zoals de SuperSport en Grand Sport Vitesse, maar na de Sang Bleu, Sang Noir, L’Or Blanc, Rembrandt Edition en nog veel meer, ga je je afvragen hoe speciaal een speciale editie nog is. Is dat dan anders bij zijn opvolger, de Chiron? Niet bepaald. Bugatti presenteert de Chiron Sport ‘Edition Noire Sportive’ en het is, jawel, een speciale editie.

Voor wie het niet helemaal duidelijk is: je hebt de Chiron, de basis. Dan heb je de Chiron Sport, die met kilogrammen lichter is. Dat is de versie waar de Bugatti Chiron Sport ‘Edition Noire Sportive‘ op gebaseerd is. De reden voor deze extra speciale editie is een mijlpaal in de productie. Aan het groot aantal Chirons dat wordt gespot heb je het misschien gemerkt: de productie van de hypercar loopt op rolletjes. De ENS is de 250ste Chiron die van de band rolt: er komen 500 stuks en dus zijn ze halverwege.

Waarom zo’n viering zo inktzwart moet zijn, is niet bekend. Want zwart, dat is het thema. Oké, het heeft ermee te maken dat het exterieur uitgevoerd is in naakt koolstofvezel. Vervolgens is alles wat zwart gemaakt kon worden, zwart gemaakt. Zelfs de accenten die normaliter chroom of aluminiumkleurig zijn. Binnenin gaat dat verder: overal zwart leer en ook hier is de Bugatti Chiron Noire ontdaan van zijn kleur. Het enige kleurrijke wat je aantreft is het rood van de gordelklikker (is dat hoe het heet?). Een mooi thema, maar in het interieur geeft dat hier en daar de impressie alsof het van plastic is. Zo heeft de deurgreep binnen iets weg van die van een Peugeot Partner. Uit 1998.

Net als de Chiron 110 Ans van vorig jaar dus weer een speciale editie om Bugatti’s succes te vieren. De Bugatti Chiron Sport ‘Edition Noire Sportive’ krijgt een ereplaatsje op de Autoshow van Genève die zeer binnenkort plaatsvindt.