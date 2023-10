Alles is voor China en wij krijgen niks

China is het beu en houdt alles zelf. Na het beperken van de export van gallium en germanium, beperkt China nu de export van grafiet.

Allemaal superleuk natuurlijk dat we elektrisch gaan rijden. Maar dan moeten we wel de elektrische auto’s hebben natuurlijk. Nou schieten de nieuwe EV’s als paddenstoelen uit de grond en dat zijn heel vaak elektrische auto’s van Chinese merken.

Ook in Nederland timmeren merken als BYD, Zeekr, Lynk & Co en Nio stevig aan de weg. Die merken komen allemaal uit China en dat is geen toeval. Naast dat de Chinese overheid met veel plezier geld pompt in de eigen autoindustrie speelt er nog iets anders.

Om elektrische auto’s te bouwen moet je batterijen hebben. En om batterijen te maken heb je grondstoffen nodig. Laat China nou net een hoop van de grondstoffen hebben. Die stoppen ze in hun eigen batterijpakketten en auto’s, maar die grondstoffen exporteren ze ook naar onder andere Europa en de Verenigde Staten.

Beperkingen export

Eerder dit jaar beperkte de Chinese overheid al de export van gallium en germanium, maar nu is het de beurt aan grafiet. Vanaf 1 december moeten alle exporteurs van grafiet in China een vergunning aanvragen voordat ze het goedje mogen exporteren.

Ter verdediging van de nieuwe regels voert het land aan dat het een kwestie is van nationaal belang en nationale veiligheid. Jaja, ze willen vooral hun eigen economische belangen veilig stellen natuurlijk. En een geopolitiek spelletje spelen.

Onderzoek Europese Unie

Ook aan deze kant van de wereld bemoeit de overheid er zich mee. Zo doet de Europese Unie inmiddels onderzoek naar Chinese auto’s op de Europese markt. Chinese auto’s zijn stukken goedkoper en concurreren oneerlijk op ons continent. Autoproducerende landen als Frankrijk bedenken inmiddels ook manieren om hun eigen elektrische auto’s aantrekkelijker te maken voor de eigen binnenlandse consument.

Dat onderzoek kan overigens op maar weinig begrip rekenen van de Chinezen. De exportbeperkingen zijn wellicht dus ook gewoon een reactie op het plagen van de Europese Unie.

Verenigde Staten

China en de Verenigde Staten liggen economisch al langer op ramkoers en ook de export van grafiet naar Amerika is per 1 december onder dezelfde restricties geplaatst als de export naar Europa.

Ook voor de autoproducenten aan de andere kant van de plas problematisch dus. Temeer omdat China verreweg de grootste verwerker van natuurlijk grafiet is. Daarnaast is het land verantwoordelijk voor 70 procent van al het synthetisch vervaardigde grafiet ter wereld, zo rekent de Financial Times ons voor.

Dat synthetisch grafiet wordt dan weer met aardolie gemaakt, dus niet zo schoon als je de grondstoffen voor je emissievrije auto wil hebben, maar goed.

Andere voorraden

Hier liggen overigens wel kansen op andere plekken in de wereld. Waar China met 65 procent de grootste leverancier is van natuurlijk grafiet, is slechts 16 procent van de wereldvoorraad in China te vinden. Een land als Turkije heeft maar liefst 27,3 procent van de grafietreserves in huis en Brazilië 22,4 procent.

Er zal dus iets moeten veranderen in de grondstoffenproductie. Op dit moment is de batterijindustrie afhankelijk van anodes en die komen zo goed als allemaal uit China. Zeker met reserves op andere plekken in de wereld is dat dus helemaal niet nodig. Wellicht dat Erdogan hier nog een mooie kans ziet voor zijn economie?

Met de aankondiging van de Chinese overheid om de export van grafiet te beperken schoten de aandelen van de China Graphite Group aan de beurs van Hong Kong alvast 10,7 procent omhoog. Dus de eerste winnaars zijn bekend, en die zitten niet in het westen.