Max Verstappen reageert op geknipte Drive to Survive-montage

Niets is wat het lijkt, Max Verstappen reageert op Drive to Survive.

Nee, we hebben het niet over Wie is de Mol, maar Drive to Survive. Het kersverse Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen in Melbourne. Traditiegetrouw krijgen coureurs tijdens de eerste persconferenties ook wat vragen over Drive to Survive. De nieuwste seizoenen worden altijd vlak voor het nieuwe F1-seizoen gelanceerd op Netflix.

Diverse coureurs, zoals Max Verstappen, zijn geen fan van het entertainmentprogramma. Met name omdat de focus ligt op de kijker vermaken. De makers zetten een persoon op een bepaalde manier neer dat goed past in het verhaal dat ze willen vertellen. Het heeft niet zozeer met de waarheid te maken.

Ook Max Verstappen is daar het slachtoffer van in het nieuwe seizoen van Drive to Survive. Toen Lando Norris zijn eerste GP won in Miami was Max hartstikke blij voor zijn vriend. Er was toen nog geen sprake van een strijd tussen de twee. Echter, Max Verstappen kijkt totaal niet blij op de beelden als je Drive to Survive kijkt.

Hoe komt dat nou, er is geknipt in de montage. Waar Lando blij is tijdens de overwinning van de Grand Prix van Miami, knipte de producers beelden ertussen van een teleurgestelde Max nadat hij de GP van Zandvoort niet wist te winnen. Het verschil is te zien aan het petje. Races waar maanden tussenzitten en dus niets met elkaar te maken hebben. Kijkers die geen idee hebben denken: wat een zuurpruim die Max.

Tijdens een persconferentie in Melbourne werd Max Verstappen gevraagd naar het nieuwe seizoen van Drive to Survive. Hij reageerde door te zeggen dat hij de serie niet heeft gekeken. Hij zegt niet verbaasd te zijn hoe de producers hem neerzetten in de show. Af en toe zegt hij beelden op X te zien, maar die probeert hij te negeren.

Max Verstappen. Heeft wel wat beters te doen. (via Motorsport)