Max Verstappen ‘wil er alles aan doen’ om derde te worden

'Alleen de eerste plek geldt' telt blijkbaar niet meer

Met nog twee races te gaan is het Formule 1-seizoen bijna voorbij. Inmiddels is het wel duidelijk dat onze Verstappen niet meer eerste kan worden, dat is Hamilton namelijk al. Vorig jaar zei Verstappen dat voor hem alleen de eerste plek telde, dus blijft hij de rest van het seizoen gewoon thuis, toch?

Nou, blijkbaar niet. Tegen De Telegraaf zegt hij toch wel derde te willen worden, op de plek waar nu Charles Leclerc van Ferrari zit. Het verschil is veertien punten, Verstappen zegt ook dat het ‘lastig’ wordt. Maar hij zegt wel ‘alles’ eraan te willen doen om derde te kunnen worden. Ook al heeft hij eigenlijk niet zoveel zin in het verplichte gala waar de top drie na het seizoen bij moet zijn.

Tegen de krant zegt Verstappen uit loyaliteit ook nog lange tijd bij Red Bull Racing te willen blijven. “Maar”, zegt Verstappen, “we zullen zien wat de toekomst brengt.” Die loyaliteit blijkt dus niet zonder grenzen te zijn. Nee, de Limburger wil de wereldtitel kunnen halen en het liefst doet hij dat bij het team van de energiedrank, maar hij staat duidelijk open voor betere teams mocht RBR niet verbeteren.