Justice! Vettel’s motor kaputt door touché in Singapore?

Keiharde karma voor Sebbie.

Het ging afgelopen weekend weer helemaal mis voor Max in de Grand Prix van Singapore. De meesten zijn het er wel over eens dat het een ongelukkig race incident betrof. De drie brokkenpiloten in kwestie hadden allen misschien iets kunnen doen om het ongeluk te voorkomen, maar uitwijken en ‘na u’ zeggen zit nou eenmaal niet in het systeem van de betere coureur. Áls er een coureur aangewezen moest worden die meer blaam trof dan de anderen, was dat toch wel Vettel. De Duitser maakte de meest agressieve move om Max af te knijpen voor de eerste bocht. Dat was eigenlijk helemaal niet nodig en ook ‘een beetje dom’ gezien Vettel’s positie in het kampioenschap en in de race. Enfin, bekijk het voorval gewoon nog een keer, dit keer op goede muziek:

De stewards lieten het hele voorval onbestraft, maar karma dacht er kennelijk anders over. Tijdens de race zagen we al dat er achter uit de Ferrari van Vettel een boel geel spul spoot dat je waarschijnlijk niet op moet drinken. De straten van Singapore vervuilen, je moet het maar durven. Voor zover we weten heeft Ferrari hier geen boete gekregen van de notoir strenge Singaporese hermandad, maar het tikkie dat het achtersteven van Seb’s SF70H opliep blijft desalniettemin niet zonder gevolgen.

Kwaliteitspublicatie La Repubblica bericht dat Vettel’s motor bij het akkefietje beschadigd is en dit waarschijnlijk tot een gedwongen wissel leidt voor de volgende race in Maleisië. Vettel krijgt dan nog niet per se meteen een gridstraf, maar het wordt voor hem wel (nog) lastiger om het jaar uit te zingen zonder die in de resterende races te incasseren. Daarbij speelt nog het verhaal rondom het olieverbruik. Als Vettel in Maleisië zijn laatste nieuwe krachtbron inzet, mag hij daarmee niet zoveel olie verbranden als met de oudere krachtbronnen. De FIA heeft vanaf de Grand Prix van Italië immers de regels verscherpt. Op de lange rechte stukken van Sepang zou dat weleens in het nadeel van de Germaan kunnen spreken.

Kortom, in allerlei opzichten heeft Vettel zich geen dienst bewezen met zijn agro-move. Velen (waaronder ondergetekende) menen dan ook dat hij zijn laatste kans het Hamilton lastig te maken in de strijd om de titel verspeeld heeft. Maar goed, het blijft de F1. Laten we niet vergeten dat HAM vorig jaar in Maleisië de titel met een hand vast leek te pakken, toen opeens zijn eigen motor plofte. Je weet nooit wat er gaat gebeuren, waardoor je moet blijven gluren.

UPDATE: wellicht valt het mee met de schade aan Seb’s motor. Bronnen van @hondainsider melden dat Ferrari inmiddels goede hoop heeft dat de krachtbron nog even meekan. Enfin, in Maleisië zullen we het zien.