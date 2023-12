Max Verstappen wordt concreet: “Over tien jaar niet meer in de F1”

Max Verstappen geeft aan dat hij over tien jaar niet meer op de F1 grid zal staan.

De tijd wacht op niemand is een ouderwets adagium dat ook dezer dagen nog steeds geldt. In miljoenen jaren evolutie is alles wat ooit geboren is, met uitzondering van wij levenden op dit moment, ook weer gestorven. Maar…Het duurt tegenwoordig wel iets langer. En als rijke miljardairs hun zin krijgen, zal die trend zich waarschijnlijk alleen maar doorzetten. De investeringen die heiligste der heilige gralen, te weten het eeuwig leven dan wel de eeuwige jeugd, zijn groter dan ooit. We worden allemaal duizend, Leute.

In talloze takken van topsport, toch de ultieme van menselijke lichamelijke macht, zie je dat de goalposts al een beetje worden opgeschoven. Vroeger was je als 35-jarige doorgaans echt versleten bij het voetbal, basketbal of handbal. Tegenwoordig zie je mensen als Tom Brady en Lebron James excelleren tot in hun late dertiger jaren, of zelfs tot halverwege de veertiger jaren.

De Formule 1 is wat dat betreft een beetje een vreemde eend in de bijt. Omdat het mechaniek grotendeels de benodigde fysieke arbeid levert, hoeven de coureurs geen tri-atleten te zijn. Desalniettemin: Michael Schumacher maakte een einde aan de tijd dat coureurs nog zware shag paffende rouwdouwers waren. En sindsdien hebben we ook gezien dat de meeste coureurs zo rond de 35 wel over hun top heen waren. Een beetje net zoals in andere sporten dus. Totdat…

Fernando Alonso en Lewis Hamilton er kwamen. Zij laten elke twee weken zien nog (vrijwel) niets verloren te hebben van hun scherpte en kwaliteiten om hard te rijden. Misschien is er net dat beetje magie vanaf, maar ze horen nog steeds bij de top-5 beste coureurs in het veld. Of misschien top-8 als je negatief wil zijn. En dat biedt natuurlijk mogelijkheden voor onze held Max Verstappen.

Want hoewel Max Emilian er al drie titels op heeft zitten, is hij pas 26 jaar oud. Het spreekt tot de verbeelding dat Max dus nog minimaal vijftien jaar door zou kunnen in de sport. Gaat hij dan naar tien titels of nog meer? Als je Max de goede auto geeft, lijkt op het dit moment geen vergezochte droom maar bijna een vanzelfsprekendheid. Echter, Max heeft al eerder aangegeven dat hij niet zo lang door wil gaan. En hij maakt dat nu nog concreter.

Het Zwitserse Blick heeft Max namelijk gevraagd hoe de Formule 1 eruit zal zien over tien jaar. MV1 zegt hierop dat de sport groener zal zijn en dat benzine dan vermoedelijk verdwenen is. Maar hij zegt ook dat er een ding zeker is: hij zal zelf niet meer op de grid staan!!1! Zeg me, dat het níet…zo is:

Onze held geeft aan dat hij nu wel anders tegen de dingen aankijkt dan in 2021. Toen zei hij nog ‘alles hierna is slechts een bonus’. Nu zegt Max ‘zo lang ik hier toch ben en ik krijg een snelle auto, waarom zou ik dan niet winnen’. Het vuurtje brandt nu dus nog wel. Toch kijkt Max kennelijk met enige terughoudendheid naar de toekomst. Hij wil zich dan vooral gaan toeleggen op het begeleiden van jong (SIM-)racetalent naar een carrière als professional.

