EU bovenbazen dringen ons verplichte keuringen voor rijbewijs op

Onze overlords zijn opnieuw van plan ons regeltjes op te leggen. Dit keer betreffende verplichte medische keuringen om periodiek je rijbewijs te mogen verlengen.

Het wordt steeds duidelijker dat de afstand tussen burger en overheid groter en groter wordt. Vroegah kozen wij parlementariërs en indirect bewindslieden die dan ook écht gingen over de beslissingen. Als Henk of Ingrid van de jaren ’80 kende je Dries van Agt ook niet persoonlijk. Maar hij kende wel mensen die mensen kenden die een beetje het profiel hadden als jij. Een totale vervreemding was er nog niet.

Nu echter is een post als Tweede Kamer lid of zelfs Minister-President meer een tijdelijk opstapje om daarna verder te klimmen in de ladder van het bedrijfsleven of de cornucopia aan hogere supranationale organisaties. De Wobber wordt klimaatpaus van de EU. Markie Mark stoomt door naar de NAVO top. Sigrid zal vast ook nog wel ergens in een danktank eindigen voor ESG promotie.

Anders in de wedstrijd

Probleem is een beetje: dit beïnvloedt onherroepelijk hoe men ‘in de wedstrijd zit’. Van Agt moest liefst toch weer herkozen worden en moest daardoor dansen naar de pijpen van het volk. In ieder geval tot op zeker hoogte. Zoals het heurt dus. Maar Markie Mark cum suis, moeten vooral zorgen dat ze aantrekkelijk blijven voor een hogere post in het woke-industrial complex, de nieuwe variant van het aloude military-industrial complex.

Hun beslissingen en beleid wordt daar automatisch door gevormd. Hoe meer lagen overheid, hoe groter de afstand. En dus nemen mensen die steeds verder verwijderd zijn van Henk en Ingrid de échte beslissingen. Mensen die totaal geen binding meer hebben met diezelfde Henk en Ingrid. En het dus ook aan de derrière kan roesten wat die daarvan vinden en wat de impact voor hen is.

Het gaat dan om mensen zoals Karima Delli. Wie? Ja, precies ja. Lieden waar wij nooit van gehoord hebben en vice versa, maar die wel opeens wat mogen zeggen over wat wij mogen doen en laten. Karima Delli is namelijk een Europarlementariër uit Frankrijk. Zij heeft de schone taak gekregen om met nieuwe voorstellen te komen omtrent rijbewijzen. En dat heeft ze nu gedaan.

Verplichte medische keuring om de 15 jaar

Veel voorstellen zijn in lijn met wat wij in Nederland nu al hebben. Zoals het omgaan met je telefoon en nieuwe rijhulpsystemen als onderdeel van de les. Maar er zitten ook elementen in waarvan ‘wij’ tot op heden hebben gezegd: dat doen we niet. Zoals een verplichte medische keuring om de 15 jaar, om in aanmerking te komen voor verlenging van je rijbewijs. Dergelijke keuringen zijn er bij ons momenteel alleen nog voor oudjes van 75+.

Nanda van Troost van het CBR legt in het AD ook precies de goede redenen uit waarom dat zo is:

In Nederland gaan we qua gezondheid en rijvaardigheid vooral uit van de eigen verantwoordelijkheid. Je moet dus zelf aan de bel trekken als je niet gezond genoeg bent om goed te kunnen rijden, bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen of medicijngebruik. Ook kunnen instanties zoals de politie meldingen doen, waarna de Divisie Rijgeschiktheid van het CBR kijkt of je nog wel zou mogen rijden. Nanda van Troost, het laatste bastion van vrijheid en zelfverantwoording binnen de Nederlandse overheid

In andere landen is het al anders geregeld. Daar zijn soms bijvoorbeeld artsen verplicht te snitchen als je misschien een aandoening of medicijn zou kunnen hebben dat je rijvaardigheid beïnvloedt. Iets wat mij als arts in spe niet echt een gezonde basis voor een vertrouwenswekkende behandelrelatie vormt. Enfin, de EU wil nu Europa-wijd dus een medische keuring invoeren om elke 15 jaar je rijbewijs te mogen verlengen.

En natuurlijk: het rijbewijs moet digitaal worden

Iets waar de meeste publicaties even geruisloos langsaf gaan is dat het rijbewijs daarnaast van de EU digitaal moet worden. Dit past natuurlijk in het beleid om een digitaal ID voor iedereen aan te maken. Waarop dan al je personalia, maar ook je genoten opleidingen en dergelijke registreerd zijn. Liefst totdat je ook een digitaal internet-ID hebt waardoor alles volgbaar is wat je op internet doet en zet. Wellicht ook gelinkt aan de verplichte module in je nieuwe auto die bijhoudt hoe hard en waar je rijdt. Kortom, de totale controle die nodig is voor een Equilibriumesque uitermate eng sociaal krediet systeem.

Het is er nog niet door

Gelukkig is deze nieuwe stap naar de Orwelliaanse dystopie er voorlopig nog niet door. In een sterk staaltje van Europese eenwording, leverde de eerste stemming namelijk een compleet eenduidige en gebroederlijke eendracht op. Precies zoals je zou verwachten bij zoveel gezamenlijke waarden en normen tussen de ledenstaten. Of euhm…oh nee wacht toch niet.

De eerste stemming in de relevante commissie, leverde 22 stemmen vóór de plannen op. En leverde tevens 21 stemmen tegen de nieuwe plannen op. Twee stemmers onthielden zich van stemming. In januari moet het voorstel nu naar het Parlement en daarna moet ook nog de Europese Commissie akkoord gaan voordat het wordt ingevoerd. Die ambtelijke molen, mocht het zo ver komen, duurt naar verwachting nog minimaal tot eind 2025.

Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur is (voorlopig) tegen

Hilarisch genoeg is het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur tegen het voorstel. Niet per se omdat het eng is, maar omdat het een -jawel- te grote rompslomp met zich mee zou brengen. En dat in het land waar de afgelopen jaren het CBR te kampen had met een ambtelijke nachtmerrie aan vertragingen en werk dat men niet aankon. Woordvoerder van het Ministerie Liz Zoetekauw (goeie naam ook) zegt:

Op dit moment is Nederland nog kritisch over een verplichte medische keuring bij elke rijbewijsverlenging. Het huidige Nederlandse stelsel functioneert goed en is een risicogestuurd systeem. We denken dat het voorstel van de commissie leidt tot een stijging van de administratieve lasten met naar verwachting geen of weinig effect op de verkeersveiligheid. Liz Zoetekauw, houdt vooral van de zure beren en kaneelstokjes bij het Kruidvat

Een stijging van de administratieve lasten en geen of nauwelijks positief effect op de realiteit. Een fantastische analyse van dit voorstel. Jammer alleen dat men nooit inziet dat dit ook geldt voor rekeningrijden, CO2-taks, bijtelling, enzovoorts…enzovoorts…enzovoorts. Een beetje als de Ajax-fan die een perfect steekhoudende analyse kan maken van alles wat er mis is met de Feyenoord-fan. Maar die niet inziet dat de Ajax-fan zelf exact hetzelfde is. Onbegrijpelijk om te zien. Zeker voor PSV-fans als ondergetekende (campione).