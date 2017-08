Top 10: de meest verkochte nieuwe cabrio’s tot nu toe

Zonnige cijfers als het gaat om de cabrioverkopen.

Het is weer een typische Hollandse zomer. De cabrioverkopen tonen echter aan dat men lak heeft aan het feit dat we hier niet elke dag een strakblauwe lucht hebben. Droog weer is immers voldoende reden om die kap open te gooien. En dan heb je nog die figuren die zelfs in de regen met een open dak rijden.

In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er 2.752 nieuwe cabrio’s verkocht. Positieve cijfers, want dit betekent een groei van 13,8 procent in vergelijking met de eerste zeven maanden van vorig jaar.

De Fiat 500C, BMW 4 Serie Cabrio en de Audi A5 Cabrio deden het goed. Qua prijsklasse is het lijstje divers. Van voordeligere cabrio’s zoals de 500C en de MINI Cabrio tot de veel prijzigere Porsche 911 Cabrio. Volgens de VWE zitten de verkopen van cabrio’s met een metalen klapdak in de lift. Een groei van 37,5 procent in vergelijking met vorig jaar. Dit heeft met name te maken met de komst van de Mazda MX-5 RF. Deze ‘fastback’ is tot nu toe 74 keer verkocht.

Positie Merk + model Verkoop 2017 10 Volkswagen Beetle cabrio 72 (+4,3%) 9 Audi A3 Cabrio 77 (-16,3%) 8 Porsche 911 Cabrio 94 (-12,1%) 7 Audi A5 Cabrio 122 (+76,8%) 6 BMW 2 Cabrio 127 (-24%) 5 Mercedes C Cabrio 135 4 Mazda MX-5 145 (-3,3%) 3 BMW 4 Cabrio 185 (+37%) 2 MINI Cabrio 286 (-14,9%) 1 Fiat 500C 986 (31,8%)

Foto: Audi S5 Cabrio via @supercarspotternl op Autojunk