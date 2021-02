Mazda geeft ons eerder dan verwacht echte BMW's - Autoblog.nl

Oké Mazda, kom maar door met die echte BMW’s. En snel een beetje, onegaishimasu.

Zoals bekend maakt BMW vandaag de dag amper nog echte BMW’s. Vroeger maakte men grappen over merken die voorwielaandrijving aanboden, tegenwoordig zijn de Europese volumemodellen allemaal wrong wheel drive. Onder de kap huist over het algemeen geen machtig mooie atmosferische zes-in-lijn meer, maar een driepitter of hooguit een vierpitter. En zelfs als je dan die bak geld op tafel wil leggen voor de echte BMW-ervaring, kom je bedrogen uit. Een 5-Serie Touring of een 340i met RWD en I6? Vergiss es! Die zijn alleen nog verkrijgbaar met het plezierbedervende xDrive.

De looks daar hoeven we het verder ook niet echt in detail over te hebben. Om kort te gaan doet men bij BMW vooral haar best om modellen te tekenen met zo min mogelijk BMW styling cues in het design. In plaats daarvan gaat men tegenwoordig voor zo veel mogelijk lelijk in het design. Vroeger zeiden we dan nog met een tikje dédain ‘dat is om de Aziatische markt te pleasen’. Maar dat kan niet meer. Niet alleen omdat het benoemen van de kleurrijke smaakverschillen tussen verschillende culturen niet meer mag van D66 anno 2021, maar vooral ook omdat je ons niet wijsmaakt dat er ook maar één Chinees te vinden is die de BMW iX mooi vindt.

Ironisch genoeg in dat opzicht is het ook juist het Verre Oosten dat de traditionele BMW-liefhebber uit de brand gaat helpen. Zoals bekend gaat het onvolprezen Mazda zich namelijk toeleggen op het maken van échte BMW’s. De Japanners zijn al een tijdje aan de gang met het ontwikkelen van een heuse zes-in-lijn. Deze krachtbron zal in lengte geplaatst worden in Mazda’s nieuwe Large Architecture platform, dat in eerste instantie gebruikt zal worden voor de nieuwe, achterwielaangedreven Mazda 6. Tot zover geen nieuws, collega @willeme vertelde je er al alles over afgelopen december.

Inmiddels weten we echter ook meer over de tijdsplanning waarop deze nieuwe Mazdarati’s naar ons toe zullen komen. In december was de gedachte nog dat het allemaal pas over twee jaar los zou gaan. Kawaiipublicatie BestCarWeb verheugt ons nu echter met het nieuws dat het allemaal wat rapper gaat gebeuren.

Het is de bedoeling dat de nieuwe Mazda E4 6 al in maart van 2022 geïntroduceerd wordt. In december van 2022 volgt dan de nieuwe CX-5, die het nieuwe platform deelt met de 6. Kennelijk is Mazda van plan de huidige voorwielaangedreven modellen een tijdje naast de nieuwe bleppers aan te bieden. Later komt nog de opvolger van de in Nederland niet geleverde CX-8. We hopen daarnaast natuurlijk allemaal op een extra sportief model, maar daarover is vooralsnog niks concreets bekend.

De zespitters zullen op de markt komen met 48V mild hybrid technologie en als PHEV’s. Dat is in Nederland vooral goed nieuws voor de BPM, die voor een auto met fatsoenlijke motor anders niet mals zal zijn. Hopelijk slaagt Mazda erin de auto’s op papier zuinig genoeg te maken om niet bij voorbaat kansloos te zijn voor de Nederlandse markt, zoals bijvoorbeeld de KIA Stinger is overkomen.

Mazda hoopt in 2025 wereldwijd in ieder geval zo’n 300.000 auto’s op dit nieuwe platform te verkopen. Dat komt neer op zo’n twintig procent van alle auto’s die Mazda in een typisch jaar verkoopt. Wij kijken in ieder geval alvast uit naar deze traditionele Japanse BMW’s. Jinba Ittai jungeh!

Dank @Centocinquantanove voor de tip!