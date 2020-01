Kia & Hyundai aan de elektrische bedrijfsauto

Beide Zuid-Koreaanse autofabrikanten gaan een nieuwe samenwerking aan.





De Kia e-Niro en de Hyundai KONA Electric zijn door de twee automerken in een samenwerking tot stand gekomen. Dat is echter niet het enige wat de twee samen doen op het gebied van elektrische auto’s.

Kia en Hyundai hebben bekendgemaakt in een partnerschap met Arrival elektrische bedrijfsauto’s te willen gaan maken. Arrival is een Britse start-up die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van EV’s. Het bedrijf werd opgericht in 2015 en heeft vestigingen in de Verenigde Staten, Duitsland, Singapore, Rusland en natuurlijk het Verenigd Koninkrijk.

De kersverse samenwerking brengt een investering van 100 miljoen euro met zich mee. Doelstelling is om een nieuwe generatie kleine en middelgrote elektrische bedrijfswagen te bouwen. De auto’s moeten ingezet worden voor onder meer deelautobedrijven en shuttlediensten.

Hyundai brengt 80 miljoen euro op tafel en Kia is voor 20 miljoen euro betrokken bij het project. Door de samenwerking aan te gaan met Arrival hopen de Koreanen een voorsprong te hebben. Men hoeft immers niet vanaf de grond een aandrijflijn of ontwerp te verzinnen. Arrival heeft al een modulair platform ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor meerdere soorten voertuigen. Het is nog niet bekend wanneer de eerste elektrische bedrijfswagen uit deze nieuwe samenwerking gereed zal zijn.