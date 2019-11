Dít is de veiligste auto ter wereld

Welke Volvo zou het zijn?

Voor de eeuwwisseling was het eigenlijk vrij simpel: Volvo bouwde de veiligste auto’s ter wereld. Volvo zette namelijk vol in op veiligheid en liet altijd de foto’s van de crashtests zien in de folder. Nog niet alle merken waren daaraan toe in die tijd.

Sinds de invoering van de EuroNCAP zijn de auto’s aanzienlijk veiliger geworden. De eerste auto die de maximale score haalde was niet een Volvo of zelfs een Saab, maar de, eh, Renault Laguna II. Jazeker, een van de meest onbetrouwbare auto’s van zijn tijd was tegelijkertijd een van de veiligste. Tegenwoordig is de score van vijf sterren niet meer zo heel zeldzaam, gelukkig. Veel auto’s halen deze score en als dat niet het geval is, halen auto’s vier degelijke sterren. Alles lager dan dat en het komt in het nieuws.

Van de week was de EuroNCAP weer bezig om gloednieuwe auto’s tegen de muur te zetten. Normaal gesproken besteden we niet aan elke vijf sterren auto de aandacht, maar ditmaal moeten we het wel doen, want de EuroNCAP heeft namelijk de veiligste auto ooit tegen de muur gezet. Dat is namelijk de Mazda CX-30. Althans, na de crash concludeerde de EuroNCAP dat er nog nooit zo’n hoge score (99%) was behaald voor de inzittenden op de voorstoelen. Kortom, als je dan toch ergens aan rijdt, doe het dan in een CX-30.

Ook op het gebied van bescherming van de kinderen op de achterbank (86%) en voetgangersprotectie (80 %) scoorde de compacte CX-30 erg hoog. Er werden deze week vier auto’s getest. Naast de Mazda CX-30 was dat de Ford Explorer (5 sterren), Mercedes-Benz GLB (5 sterren) en Opel Corsa (4 sterren.