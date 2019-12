Deze klassieke Transporter is (nog) niet stervensduur

Ideaal voor een kopje koffie van een joetje of een geeltje.

Net als gewone auto’s zijn er bedrijfsauto’s in alle soorten en maten. Voor veel ondernemers zijn de gemiddelde HiAce, Partner, Talento of Sprinter precies wat ze nodig hebben. Wellicht nog even kiezen of je een inrichting van hout aan de binnenkant wenst en klaar is Kees.

Maar niet iedereen heeft behoefte aan een relatief normale bus. Ondanks dat bedrijfsauto’s tegenwoordig bijzonder prettig kunnen rijden, is dat niet het doel. Men wil opvallen en iets uitstralen. Als je een loodgietersbedrijf hebt, pakketen bezorgt of een hondenuitlaatservice runt: dan voldoet meestal een relatief kleine bestelauto als een Ford Transit Custom. Maar als je vers gesneden friet op locatie wil gaan verkopen is er maar één keuze: een Citroen HY.

Het zelfde geldt als je een mobiele barrista bent: dan moet je een ouderwetse bedrijfswagen hebben. Natuurlijk, het de rijervaring houdt het midden tussen abominabel en levensgevaarlijk, maar dat geeft het leven kleur. Deze babyblauwe Volkswagen Transporter Type 2 past er perfect bij. De auto heeft er 94.000 mijlen opzitten,

iets meer dan anderhalve ton in kilometers. Naar het schijnt heeft de vorige eigenaar de auto helemaal gerestaureerd. We geloven het graag, want vanuit elke hoek zit de Transporter ‘Double Cab’ er uit als nieuw.

De klassieke bedrijfsauto wordt aangedreven door een 1.600 cc grote viercilinder boxermotor, dus hij klinkt net zoals een nieuwe Porsche 718 Cayman. Maar vanwege het ontbreken van een turbo is deze Type 2 dus meer een keuze voor de purist. Het enige waar we bang voor zijn is de prijs. Op het moment van schrijven stond het hoogste bod al op 20.000 dollar en reken er maar op dat het véél hoger gaat uitvallen. Voor een ‘split-window’ wordt geregeld een ton neergeteld tegenwoordig. Begrijp je meteen waarom die Espresso’s bij zo’n mobiele barrista stervensduur zijn. Ook interesse om een eigen bedrijf te beginnen? De advertentie vind kun je hier bekijken.