Extra ruige Transit Trail en Active zijn onnoemelijk stoer

Met de nieuwe Transit Trail en Active kun je je weer vertonenen op de Land Rover Defender club of tijdens het Suzuki Terrein Treffen.

Kijk, het is een beetje altijd het zelfde riedeltje met bedrijfswagens, bestelbussen, pickups en dat soort auto’s. In eerste instantie zijn ze vooral heel erg functioneel. Logisch, want ze zijn ook ontworpen en ontwikkeld met een functioneel doel in het achterhoofd.

Raptor

Om daar iets sportiefs van te maken, is vrij lastig. Er zijn wel voorbeelden, waarvan de Ford F-150 misschien wel de bekendste is. Voorheen waren er de sportieve Lightning-modellen. Extra laag, breed en snel. Maar Ford kwam erachter dat de Raptor-behandeling veel succesvoller was. Maak er een ruige alleskunner van in plaats van een faux-sportieve aspirant circuit-racer.

Ruige Transit

Het is een beetje die gedachte die oproept bij het zien van de afbeeldingen van de nieuwe ruige uitvoeringen van de Transit. Het gaat eigenlijk om meerdere modellen uit de Transit en Tourneo-lijn Deze modellen zien er niet alleen stoerder uit, ze zijn het ook daadwerkelijk Uiteraard lichten we ze graag graag toe.

Transit (Custom) Trail

We beginnen met de stoerste, de Transit Trail. Deze staat hoger op de poten en is voorzien van grotere wielen. Ook zie je wat stoerdere bumpers en andere details die je op veel ‘allroad’-esque modellen tegenkomt. Erg cool is de grille met F O R D erin. Inderdaad, net als bij de F-150 Raptor. Het is echter niet alleen maar uiterlijke schijn. De Transit Trail kan voorzien worden van vierwielaandrijving.

Transit Custom Active

De Transit Active is ietsje minder ruig dan de Transit Trail, maar wel stoerder dan een reguliere Transit. De ‘Active’ benaming is een beetje dezelfde behandeling als de Cross Country modellen van Volvo. Dus een grotere bodemvrijheid, andere wielen en extra stoere en ‘avontuurlijke’ bumpers.

Transit Connect Trail

De Transit Connect is een maatje kleiner dan de ‘echte’ Transit (de Custom), maar is ook leverbaar als ‘Trail’. Ook hier zien we de bekende Raptor-achtige details, waaronder de enorme grille. De Transit Custom Trail is niet leverbaar met vierwielaandrijving. Maar Ford heeft wel degelijk aan de klanten die eventueel met zo’n Custom Trail in de modder staan: de auto beschikt over een sperdifferentieel! En nee, niet een elektronisch ding dat de wielen afremt, gewoon een echt mechanisch exemplaar!

Tourneo Connect Active

Deze combineert de ‘Active’-uitvoering in een compact paketje. Daarnaast komt er ook een personenwagen versie, de Tourneo Connect Active. Deze Active zal later dit jaar arriveren bij de dealers.