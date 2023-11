Uitslag Formule 1: Grand Prix van Las Vegas 2023

Sjaak Nieuwstad heeft al gewonnen. Maar wint Charles Leclerc de Grand Prix van Las Vegas in 2023, of gaat zijn pole position verloren zoals de vorige elf poles?

En dan is het zo ver. Het F1 seizoen van 2023 dreigt als een nachtkaars uit te gaan door de extreme dominantie van Verstappen en Red Bull Racing. Maar Liberty Media heeft nog een joker in het kaartspel gestopt in de vorm van de Grand Prix van Las Vegas. De koningsklasse gaat het voor de tweede keer proberen in de gokgrage stad in de staat Nevada. En de hype is enorm.

Alle investeringen ten spijt, fragmenteerde vrijdag een putdeksel de Ferrari van Carlos Sainz. Dat was weliswaar spectaculair, maar ook behoorlijk amateuristisch. Het is namelijk niet nieuw dat putdeksels los kunnen worden gezogen door auto’s met downforce. Sainz’ weekend was eigenlijk meteen min of meer klaar. Hij moet namelijk zoveel onderdelen vervangen dat een forse gridstraf zijn deel is.

Dat is extra zuur voor Ferrari daar team rood dit weekend snel is, tenminste over één ronde. Leclerc ging gisteren naar de pole position in de kwalificatie. Sainz stond eigenlijk vlak achter hem. Maar ja, die moet dus plekken inleveren. Terwijl Ferrari het wel had kunnen gebruiken een buffertje te hebben. We weten immers dat de rees pees van de roden niet overhoudt. De vorige elf poles van Leclerc resulteerden niet in een zege. Is twaalf scheepsrecht?

Start

Zoals wel vaker in het recente verleden komt Verstappen beter van zijn plek dan Leclerc. De Nederlander haalt de Monegask in richting de eerste bocht. Maar hij lijkt dat wel te doen buiten de baan. Dat wordt de plek teruggeven toch? Het lijkt een slam dunk, maar Max blijft stug doorrijden.

Bottas heeft die optie niet. Alonso start namelijk enigszins optimistisch en spint in de eerste bocht. Kalendermodel Bottas ziet de Spanjaard in omgekeerde richting plots voor zijn neus verschijnen en kan nergens heen. Ook de andere Spanjaard in het veld in de vorm van Sainz gaat in de rondte in de eerste bocht, terwijl Perez zijn voorvleugel stukrijdt op de Alfa van Valtteri.

Het zorgt voor een virtual safetycar die een aantal coureurs de kans geeft te stoppen met minder tijdverlies. Potentieel een voordeel bij een nadeel. Maar niet als er vervolgens een echte safetycar komt. Norris hamert de McLaren de muur in. Een apart moment. In een oogwenk verliest hij de papaya oranje bolide ‘zomaar’. Brak er iets af? Raakte de vloer de grond? Het is een zware klapper, maar NOR is oké.

De race gaat enkele rondes later dan weer terug naar volle snelheid. Max heeft een goede rollende herstart en direct meer dan een seconde te pakken op Leclerc. De Monegask is zoutig dat Verstappen hem zijn plek niet teruggeeft. En krijgt uiteindelijk ‘gelijk’ als de wedstrijdleiding VER een straf van vijf seconden geeft. Max is niet onder de indruk en zegt dat zijn team de stewards maar de groeten moet doen.

Mid Race

Normaal rijdt de Red Bull makkelijk weg van de Ferrari, dus de blasé houding van Max is wel te begrijpen. Echter, Leclerc lijkt in ronde 16 simpelweg sneller te zijn dan onze held. Hij haalt MV1 in vlak voordat de laatste de pit induikt voor zijn eerste stop. Max moet daar zijn straf inlossen en valt terug naar P11. Hamilton heeft echter pijn, want een touché met Piastri heeft beiden een lekke band opgeleverd. Dat scheelt Maxsj weer wat tijd.

Perez gaat dan naar P2 ten kosten van de ver opgeklommen Ocon. De Alpines zijn gek genoeg opeens snel op dit circuit met veel volgas secties. Apart, want naar eigen toegeven van de Fransen is hun motor niet DE BESTE!!1! Leclerc blijft de rondjes er gewoon inpompen vooraan het veld. De koele omstandigheden helpen de Fezza kennelijk enorm.

Als Leclerc stopt valt hij terug naar P3 achter Perez en Stroll. De Canadees is vroeg gestopt na een zeer goede start op softs. De harde banden doen het lekker vandaag. Maar Verstappen zet nu wel de snelste ronde neer en gaat naar P6 door Alonso in te halen. Even later gaat Max samen met George Russell ook langs Sainz. Maar als Max Sjors probeert in te halen raken ze elkaar.

De rommel op de baan zorgt voor een nieuwe safetycar Max’ teammaat Perez lijkt daarvan het meeste voordeel te hebben. Hij stopt en komt nu vlak achter Leclerc weer de baan op op nieuwe harde banden. Gasly en Piastri zijn derde en vierde, met Max op P5 vlak voor zijn beste vriend Esteban Ocon. Russell ontvangt opvallend genoeg ondertussen een straf voor de touché met Verstappen.

Perez gaat dan naar de leiding in de race en even later pakt Verstappen Piastri in voor P3. De Alpines liggen met elkaar in de clinch. Het team vertelt Ocon posities te houden. Maar Ocon haalt Gasly buitenom in. Later blijkt dat Pierre een probleempje met de batterij heeft.

Finish

In een bizar moment gooit Perez dan alsnog de race in het putje. Hij laat zich verrassen door Leclerc die teruggaat naar de leiding. En dan weet je: met Verstappen op P3 gaat die natuurlijk langs de Mexicaan. En zo geschiedt. Verstappen haalt daarna ook Leclerc in en gaat gewoon weer voor de volgende zege.

Perez komt dan nog naar P2 als Leclerc zich vergaloppeert en wijd gaat in een bocht. Het wordt een 1-2tje voor Red Bull met Leclerc op P3. Precies zoals echte kenners al voorspeld hadden voor het weekend. Hamilton is nog lekker bezig in het achterveld. Hij gaat voorbij Gasly en Alonso. Piastri moet een tweede keer stoppen omdat hij alleen nog maar de harde band heeft gebruikt en valt ver terug.

Leclerc haalt dan toch nog weer Perez terug in in de laatste ronde. Wat balen is voor zieners die het anders voorspeld hadden. Russell haalt Ocon nog in voor P4 in de laatste ronde, maar valt door zijn straf terug tot achter Hamilton. Stroll pakt P5 (jawel) en Piastri gaat alsnog naar punten. Het was een mooie race. En Max gaat nog even vol Elvis op de radio. Kennelijk houdt hij nu opeens wel van de stad. Waarvan akte. Nog eentje te gaan, in Abu Dhabi!