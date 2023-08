Heeft een loodzware crossover zin gehad voor Lotus?

De Britten maken hun order-aantal bekend van de loodzware crossover. Spoiler alert: ze hebben het druk de komende maanden.

Als je principes houdt, blijf je impopulair doch legendarisch onder een schare volgers. Voor lange tijd was Lotus het tofste merk wereldwijd eigenlijk. Een soort Britse Porsche, maar dan puristischer en iets minder fout.

@Wouter, toevallig een Porsche-eigenaar, pareert door te zeggen dat Porsches breder inzetbaar zijn en beter gebouwd, maar dat is bouw een Lotus minder relevant. Een Lotus is om te zorgen dat elke kilometer de mondhoeken richting de oren staan, permanent. That’s it. Dat zorgt alleen niet altijd voor de beste verkoopcijfers.

Loodzware crossover is immens populair

De laatste jaren gaat het niet al te best qua verkopen met de Britse sportwagenbouwer. In 2021 verkocht Lotus 1.710 exemplaren van drie modellen: Elise, Exige en Evora. Petrolheads wilden snel nog eventjes een van die laatste edities bemachtigen. In 2020 lag dat aantal op 1.378. Zo rond de 1.500 exemplaren op jaarbasis was jarenlang prima. Om eventjes een idee te geven, Porsche verkocht in 2022 al 2.276 auto’s in Nederland.

Een jaar later – 2022 – was een ramp voor Lotus. De drie modellen liepen op hun einde en de Emira moest nog op gang komen. Toen werden er 576 stuks verkocht. Dus dan vragen we ons af, heeft de praktische Lotus Eletre SUV zin gehad? Want die auto staat haaks op waar Lotus voor staat. Nou, je voelt ‘m aankomen waarschijnlijk: de auto is immens populair.

Aantal orders

Lotus heeft namelijk 17.000 orders op zak van de auto die onder regie van de onlangs overleden Peter Horbury is ontworpen. ! 17.000! Daar deden ze normaal 10 jaar over, nu hebben ze in een paar maanden tijd al zoveel orders. Betekent dit dat ze het druk hebben in, Hethel? Nou, nee. De Lotus Eletre schroeft Geely in elkaar in een fabriek in Wuhan en wordt online verkocht. Je de loodzare crossover (een van de zwaarste auto’s van Nederland) ophalen bij een van de drie Lotus centra, waaronder Van der Kooi in Houten. Overigens moeten we daarbij wel vermelden dat de Porsche Cayenne door Volkswagen in Bratislava gebouwd wordt.

Kortom, het lijkt erop dat er nu nóg een automerk is dat enorm opleeft dankzij de crossover. Porsche was een van de eerste met de Cayenne, en nu ook Aston Martin (DBX), Lamborghini, (Urus), Maserati (Levante) en zelfs Ferrari (Purosangue) over de brug zijn, is het alleen wachten op McLaren totdat ze ook met een dergelijke auto komen. Moeten we rouwig zijn om het succes? Nee, natuurlijk niet. In zijn soort is de Eletre een tof apparaat. Daarbij, als Lotus dankzij de Eletre auto’s als de Emira en Evija kan maken, vinden wij het prima!