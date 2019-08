McLaren gaat nu écht de Indy 500 in

Fulltime en zonder Fernando. Eens kijken wat dat wordt.

McLaren in de Indy 500, geen goed huwelijk. De renstal was na hun aftreden in 1979 nooit fulltime aanwezig bij de races, en de keren dat ze er wel waren (in 2017, part-time) hadden ze wat probleempjes. Zo was de Honda-motor, bekend van zijn fantastische kwaliteiten uit de Formule 1 (not) ook de gekozen krachtbron voor de Amerikaanse raceserie. Op zich ging dat nog redelijk, maar ook niet foutloos. Toch kon Fernando Alonso, bekend F1-coureur, nog redelijk meekomen met de ‘big boys’ in de Honda McLaren. Alonso nam even een break om weer de F1 in te duiken, om weer vers aan de start te verschijnen in 2019. Toen ging het mis, waardoor Alonso nogal een modderfiguur sloeg. De arme F1-veteraan wilde enkel maar zijn Triple Crown halen (de titels 24 uur van Le Mans, Indy 500 en Grand Prix van Monaco in de F1 op je naam zetten). Door het switchen naar een krachtbron van Chevrolet had de auto te veel kwaaltjes.

McLaren wil daarom een herkansing. Voor het volgende seizoen Indy 500 schrijft het merk zich fulltime in. Hun partners in crime komen van Arrow Schmidt Petersen Motorsport. Die hebben meer ervaring in de sport en zullen daarom een basis bieden voor meer succes, tenminste, zo hoopt McLaren. Ook geven ze Honda de zak en mag Chevrolet wederom de motoren gaan aanleveren. Dat deed ons even fronzen met de wenkbrauwen, maar goed, Het team gaat rijden onder de naam Arrow McLaren Racing SP. Degene die het gezag krijgt over de twee bestuurders in de Indy is Gil de Ferran.

Dat is nog even een verrassing, want McLaren gaat twee bolides gebruiken in de Indy. Wie die besturen, dat is nog niet zeker. Alonso heeft al aangegeven dat hij er geen zin in heeft. Mijn expertise ligt niet bij het benoemen van coureurs in de Amerikaanse serie. Collega @jaapiyo heeft er meer verstand van en die sluit niet uit dat Fernando Alonso weer onder zijn steen vandaan komt en één van de stoeltjes vult. Dat is geen belofte, het moet maar blijken. CEO van McLaren Motorsport, Zak Brown, is in ieder geval positief.

“We come to IndyCar in full respect of the sport, our competitors, the fans and the task ahead. At our core, we at McLaren are racers and where there’s competition that puts us to the test, we will race. The NTT IndyCar Series provides such a challenge.”

We gaan de oranje racers hopelijk snel weer zien op de Indy-banen. En dit keer niet kapot.