De goedkopere Audi e-tron heeft een prijs

Wat scheelt het?

De Audi e-tron (rijtest) weet voor de nodige opschudding te zorgen. Alle specificaties van de auto zijn netjes, maar de aanschafprijs zit hem vooral in de ‘premium-kwaliteit’, aangezien het rijbereik van 400 km voor een vanafprijs van 84.000 euro niet echt geweldig is. Nou is dat in zijn segment ongeveer de norm, maar voor pure actieradius hoef je de e-tron 55 quattro niet als beste te bestempelen.

Goed, vooral die 84.100 euro is een dingetje. Dat is een flinke smak geld voor een auto met zulke compromissen vergeleken met veel goedkopere auto’s. Je moet niet vergeten dat het een gigantische SUV is die als ‘Q6’ wordt gepositioneerd, maar dan nog. Audi lost het op door de e-tron 50 quattro te introduceren. Deze krijgt een kleinere accu (71 kWh), daardoor iets minder kracht (230 kW of 313 pk) en dus ook iets minder bereik (van 400 naar 300 km). In mijn eigen woorden: dat is prima, als de prijs daarmee een rug of 10-15 zakt.

En nee, ik heb geen glazen bol. Audi verbaast mij eveneens met de aangekondigde prijs van 71.900 euro. Dan heb je de Launch Edition met LED voor- en achterlichten, 20-inch lichtmetalen velgen, MMI navigatie plus, de Audi virtual cockpit, parkeerhulp plus (met 360 graden weergave), adaptive air suspension, metallic lak, elektrisch bedienbare voorstoelen met geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel, lichtpakket en automatisch dimmende buitenspiegels. Netjes, voor een kale. De pakketten met nog meer opties, waaronder bijvoorbeeld de digitale buitenspiegels, kunnen oplopen tot zo’n 82.900 euro. Losse opties zijn daarbij waarschijnlijk niet inbegrepen.

Mocht je 300 km actieradius meer dan genoeg vinden, dan kun je nu voor een vrij degelijke prijs een Audi e-tron krijgen. De auto is per direct te reserveren, Audi wil de auto eind 2019 bij de dealers hebben staan. Niet perse om Audi als schuldige aan te wijzen hierin, maar productieverwachtingen kunnen bij EV’s alle kanten op schieten. Desalniettemin heeft Audi nu wel veruit de goedkoopste elektrische premium-SUV in de aanbieding. Moet je ze toch meegeven.