EU: Jongeren maximaal 90 km/u, speciaal SUV rijbewijs

Ah, de EU komt weer met een paar maffe voorstellen. Levert een paar leuke artikelen op en over een paar jaar is het het nieuwe normaal.

De Europese Unie is weer lekker bezig. Ongekozen (min of meer) beleidsbepalers kunnen middels flinke vergoedingen lekker proefballonnetjes opgooien. Voor nu hebben de mensen de aanval frontaal geopend op jonge automobilisten en de SUV-rijders.

Jazeker, want beide doelgroepen worden keihard aangepakt. Er ligt een wetsontwerp klaar voor een speciaal SUV-rijbewijs. Daarnaast moeten mensen die net hun rijbewijs hebben gehaald zich houden aan een lagere maximumsnelheid. Juist, dingen die normaal bepaald worden op nationaal niveau, kunnen nu dus op Europees niveau erdoorheen gedrukt worden.

Dit zijn twee voorstellen van ‘groene politici’, aldus De Telegraaf. Er moeten op dit moment nieuwe richtlijnen gesteld worden aan de Europese rijbewijsregels en daar zijn een paar fanatieke mensen die het leven van andere mensen wat zuurder willen maken.

EU: beginnende bestuurders maximaal 90 km/u

Laten we beginnen met beginnende bestuurders. Daarvan is het de bedoeling volgens de groene politici dat deze niet sneller mogen rijden dan 90 km/u. Juist, terwijl vrachtwagens 80 km/u mogen en touringbussen 100 km/u, mag een beginnende bestuurder niet harder dan 90 km/u. Nu moeten we niet zo dramatisch doen, diezelfde EU heeft er inmiddels ook al voor gezorgd dat er geen kleine, milieuvriendelijke en betaalbare auto’s verkocht worden.

Dus ach ja, waar zou je in moeten rijden dan? Naast een maximumsnelheid voor nieuwe bestuurders geldt er ook een alcoholban. Nu is dat laatste niet echt een slecht idee, maar er zijn natuurlijk al strikte regels omtrent alcoholgebruik achter het stuur.

Speciaal SUV rijbewijs

Maar het wordt nog ridiculer. Zo heeft Karima Delli van de Europe Ecologie-partij ook een voorstel voor een speciaal SUV-rijbewijs. Het gaat hier om grote zware SUV’s en pick-ups. Die nemen meer ruimte in beslag op de weg, zijn onveiliger (voor de andere weggebruikers) en uiteraard veel minder schoon. Omdat deze voertuigen ook onveilig zijn voor voetgangers, kun je pas vanaf je 21e een SUV-rijbewijs krijgen.

Dan de maximumsnelheid. Die moet ook aan banden worden gelegd. In Polen mag je bijvoorbeeld 140 km/u rijden en uiteraard zijn we bekend met de Tempo-limit vrije Autobahn. Als het aan de politica ligt, is het daarmee ook afgelopen. Ondanks dat Duitsland en het Duitse volk het niet wil, wil Europa het (wellicht) wel. De nieuwe topsnelheid mag simpelweg nergens hoger zijn dan 130 km/u.

Opa en oma keihard aanpakken

Daarnaast moet ook bij ouderen het leven ietsje zuurder gemaakt worden. Die moeten keihard aangepakt worden, zeg maar. Ze vinden dat mensen al vanaf 60 jarige leeftijd zichzelf moeten herkeuren. Naarmate men ouder wordt, moet de herkeuring telkens frequenter zijn.

Uiteraard zijn dit slechts proefballonetjes. Maar hey, die zwarte George Orwell-esque doos die alles volgt zit nu ook in elke nieuw te introduceren auto. Dus je weet het maar nooit met die rakkers. Immers is minimaal 50% van alle nieuw verkochte auto’s in Europa een SUV.

