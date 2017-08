McLaren heeft een absurd plan voor de Formule 1

Nu de mannen achter het circuit van Silverstone hebben aangegeven dat ze geen trek meer hebben in de F1, moet de Britse Grand Prix maar ergens anders worden georganiseerd.

En volgens McLaren kan dat prima in Woking! De thuisbasis van het supercarmerk is naar de mening van datzelfde supercarmerk bij uitstek geschikt om een heet stratencircuit te bouwen waar ze in Monaco en Singapore bang van worden.

Het “Woking International Circuit” neemt de racers mee langs alle hot spots van de stad. We laten Jonathan Neale, CEO van de McLaren Technology Group, aan het woord:

“Why not? Why not bring Formula 1 to the streets of Woking? Obviously, aside from the huge social and financial commitment needed to set up the infrastructure, re-profile roads, re-lay Tarmac, fit miles of Armco, build grandstands, pay for race-hosting fees and gain approval and sign-off from the FIA, we don’t see any barriers to our vision. In an era that’s often seen as being hemmed in by bureaucracy and narrow-mindedness, that’s actually very refreshing.”