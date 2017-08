Pik een ZGAN en unieke Bugatti op in Londen

Nineties supercar madness in optima forma.

Er schieten me zo geen andere voorbeelden te binnen, maar de Bugatti EB110 is een auto die ik spuuglelijk en tegelijk geweldig gaaf vind. Waarschijnlijk heeft een en ander iets met jeugdsentiment te maken, zeg ik er meteen maar bij.

Hoewel deze poging om het merk Bugatti te reanimeren faliekant mislukte (VAG deed dat toch beter) heeft de EB110 een onuitwisbare indruk achtergelaten op vele liefhebbers. Vooral de SS (Supersport, grapjas) was voor zijn tijd buitengewoon snel, wat natuurlijk vooral komt door die V12 met maar liefst vier turbo’s.

Zoals gezegd liep avontuur met Romano Artioli aan het roer niet zoals gepland en dus werden er maar 139 van in elkaar geschroefd. Enkele half afgebouwde chassis werden, inclusief reserve-onderdelen, verkocht aan Dauer dat nog een paar auto’s afbouwde. En een van die exemplaren staat te koop!

Het gaat om een SS uit 2002 met iets meer dan 1.000 kilometer op de teller. De V12 doet 612 pk @ 8.250 rpm waarmee een standaardsprint in 3,2 tellen mogelijk moet zijn. De top bedraagt 348 km/u. Neem wel een schone broek mee. Alle boekjes zitten erbij en de zwarte lak in combinatie met het knalrode interieur staan nog best gaaf. Quanta costa? 894.950 pond, omgerekend een kleine 990.000 euro. De advertentie check je hier.