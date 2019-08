McLaren maakt de chique GT wat chiquer

Als je het dan toch doet...

Er zijn veel merken die van zichzelf al behoorlijk bijzonder en exclusief zijn. Ondanks dat, hebben ze een aparte divisie voor de echt bijzondere wensen. Alsof je bij De Librije in Zwolle gaat eten en dat blijkt dat er een complete verdieping is waar er nóg beter eten geserveerd wordt. Tegen meerprijs, uiteraard.

Bij McLaren heb je ook zo’n divisie, McLaren Special Operations, ofwel MSO. Sinds de herstart van de autoproductie met de McLaren MP4-12C is de MSO-divisie in het leven geroepen. Hun doel is simpel: ze maken een nog uniekere auto dan dat je al had. Eveneens tegen meerprijs, natuurlijk.

Hun laatste wapenfeit is deze McLaren GT MSO. Jarenlang maakte McLaren nogal bijzonder uitziende auto’s, maar met de McLaren GT tonen de Britten aan dat de MP4-12C geen gelukstreffer was. Speciaal voor de GT heeft McLaren de kleur ‘MSO Defined Flux Silver’ ontwikkeld. Je zou het grijs kunnen noemen, maar het is eigenlijk een zilvertint met een subtiele gouden gloed. Voor een fraai contrast zijn de spiegelkappen, splitter, skirts, achterbumper en remklauwen in de kleur ‘MSO Bespoke Satin Graphite’ gespoten.

MSO hanteert een soortgelijke kleurstelling in het interieur. Natuurlijk, het is nog niet zo sfeervol als een sterrenrestaurant, maar het is aanmerkelijk gezelliger dan in een 720S, bijvoorbeeld. Het leder is uitgevoerd in de kleur ‘Flux White’ en ‘Satin Graphite’. Uiteraard is het geheel voorzien van matchende stiksels.

Om je geheugen op te frissen en omdat het McLaren gamma enorm verwarrend kan zijn, de McLaren GT is in principe de opvolger van de McLaren 570GT. In technisch opzicht deelt de GT veel techniek met de McLaren 570S. Onder de kap vinden we de overbekende 3.8 liter V8 (van Nissan origine), in dit geval goed voor 620 pk en 630 Nm. Het karakter van de McLaren GT is meer gericht op luxe, zie het een beetje als de Porsche 911 Turbo S van McLaren. Deze McLaren GT MSO zal zijn debuut beleven op de Concours d’Elegance op Pebble Beach volgende week.