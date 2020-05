McLaren ontslaat meer dan een kwart van het personeel

McLaren ziet zich genoodzaakt op grote schaal ontslagen door te voeren.

Een van de autofabrikanten die zware klappen heeft gekregen tijdens de coronacrisis is McLaren. Uiteraard zegt dit ook iets over de financiële situatie van het merk voorafgaand aan de crisis. Hoe dan ook: McLaren moet nu rigoureuze maatregelen nemen.

Dat doen ze dan ook. Sky News meldt dat het iconische Britse merk maar liefst 1.200 banen gaat schrappen. Voor sommige andere automerken is dit niet veel, maar voor een kleine fabrikant als McLaren wel. De McLaren Group heeft in totaal namelijk zo’n 4.000 werknemers in dienst. Het zou dus gaan om een aanzienlijk deel van de banen.

Zowel in de Formule 1-tak van McLaren als de productieauto-tak zullen er ontslagen vallen. Ook de derde tak – McLaren Applied Techologies, die zich bezig houdt met de ontwikkeling van high tech-onderdelen – zal niet aan de ontslagen ontkomen.

Het stilleggen van de Formule 1 en de productie van straatauto’s, plus het achterwege blijven van verkopen heeft McLaren een zware klap toegediend. Uiteraard hebben alle fabrikanten daar mee te maken, maar de ene fabrikant heeft nu eenmaal een grotere buffer dan de andere. In verband met het budgetplafond in de F1 moest McLaren overigens sowieso al banen schrappen.

McLaren doet verwoede pogingen om het broodnodige geld binnen te halen. Het merk heeft al aangeklopt bij de Britse overheid maar kreeg daarbij nul op de rekest. Met het hypermoderne hoofdkwartier en de historische auto’s als onderpand hoopt McLaren nu 275 miljoen pond aan leningen te krijgen. Dat is echter problematisch omdat de collectie al als onderpand dientvoor obligaties.

Van de andere Britse supercarfabrikant Aston Martin horen we eveneens geen positieve geluiden. Vandaag werd officieel bevestigd dat CEO Andy Palmer is ontslagen. De slechter resultaten speelden daarbij een belangrijke rol. Het is in ieder geval te hopen dat McLaren het hoofd boven water weet te houden. Zonder het merk zou namelijk zowel de Formule 1 als het supercarspeelveld toch een stukje minder interessant worden.

Via: Sky News