Einde BMW M2 productie is helaas in zicht

De BMW M2 wordt binnenkort uit de prijslijsten verwijderd. Voor Europa is het einde van de BMW M2 productie in zicht.

Het is onze stille hoop in bange dagen. In deze koude tijden geeft BMW’s compacte sportcoupe ons een warm gevoel. Het is een van de laatste auto’s die is gebouwd puur en alleen om lol mee te hebben, zonder dat ‘ie een monstervermogen kost.

Langste dagen geteld

Maar de langste dagen van de peperdure M2 zijn geteld. De 450 pk sterke M2 CS is weliswaar nu nog leverbaar, maar niet voor lang. Dat stelt het doorgaans uitstekende ingelichte BMW Blog. Voordat we met overhaaste conclusies komen dat de milieulobbyisten er een einde aan hebben gemaakt, is het op zich vrij logisch.

2014

De huidige 2 Serie is er namelijk al sinds 2014. Dat niet alleen, de 2 Serie is op zijn beurt weer gebaseerd op de 1 Serie van de vorige generatie. Ga maar eens voor de lol in een M2 zitten: je ziet dat het interieur al wat langer meegaat. Het is op zich prima voor elkaar, maar er zijn goedkopere auto’s die het beter doen op het moment.

S55 motor

Maar dat is niet het enige, ook de S55-motor komt aan zijn einde. Sterker nog, de opvolger van de S55, de S58, doet al dienst in auto’s als de BMW X3 M en Alpina B3. De M4 Cabrio is de enige andere BMW die nog met de oude S55-motor leverbaar is. Ook deze zal de herfst dus niet gaan halen. De reden heeft overigens wel met emissies te maken: de S55 voldoet niet aan de nieuwe milieuwetgeving die in de zomer ingaat. Omdat de modellen met de S55-motor op hun einde lopen, is het te kostbaar om de motoren opnieuw te homologeren. Voor Europa althans, op andere markten zullen de auto’s nog verkocht worden.

Achterwielaandrijving

Overigens hoeven we niet helemaal getreurd te zijn dat de BMW M2 productie ten einde komt. Er gaan voldoende geruchten rond dat er gewoon weer een 2 Serie Coupé met achterwielaandrijving zal komen. Ook een sportieve variant in de vorm van een M2 Coupé zal volgen. De motor zal hoogstwaarschijnlijk weer een terug-getunede M4-motor worden, waarschijnlijk met zo’n 420 pk.