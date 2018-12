McLaren Senna van Salomondrin verwoest na brand

Dit gebeurde afgelopen nacht, Nederlandse tijd.

YouTuber en zakenman Alejandro Salomon was dolblij met zijn nieuwste aanwinst in de garage, een McLaren Senna met enkele toffe MSO-opties. Lang genieten van de brute supercar was er voor de Mexicaan niet bij. De Senna is vannacht (Nederlandse tijd) in de fik gevlogen toen Alejandro met zijn vrouw een ritje aan het maken was in de omgeving van Los Angeles, Californië.

Er was geen sprake van een crash of een aanrijding. Vermoedelijk is er iets mis gegaan in het motorcompartiment waardoor de brand is ontstaan. Onderzoek moet uitwijzen wat de exacte oorzaak is. Hoewel de exclusieve Senna meer dan een miljoen waard is, is nu niet duidelijk of de auto opgeknapt gaat worden.

De complete achterkant en een deel van het interieur is verwoest door de brand. Het vele water zal de rest van de auto ook niet goed hebben gedaan. Het gaat hier om exemplaar 170 van de 500 Senna’s die gebouwd gaan worden. De McLaren is een gelimiteerde supercar, een nieuwe kopen er niet zomaar bij. Niemand is gewond geraakt naar aanleiding van het incident.

Fotocredit: _aaronzx6r_sti_ via Instagram. Met dank aan albers voor de tip!