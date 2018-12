Wordt de Karoq RS dan wel leuk?

In tegenstelling tot de Kodiaq RS. De betaalbare merken van de Volkswagen Group hebben in zo'n korte tijd een lading cross-overs erbij gekregen, dat het begrijpelijk is dat je door de crossovers de SUV niet meer ziet. Volkswagen heeft op dit moment 5 cross-overs (T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace en Touareg), Seat heeft er 3 (Arona, Ateca en Tarraco) en bij Skoda staan er twee cross-overs in de showroom: de Karoq en Kodiaq. Van al die crossovers komen er ook snelle 'sport'-uitvoeringen. De Tiguan R is een kwestie van tijd en we hebben al gereden met de Cupra Ateca. Skoda heeft ook een performance-label, RS, dat al gebruikt wordt sinds de eerste generatie Skoda Octavia. Sterker nog, de Skoda Kodiaq RS (afbeelding onder) is onlangs onthuld en zal binnenkort te aanschouwen zijn bij de betere Skoda verkoper. Ondanks dat het best een aardige auto is, twijfelen we aan de juistheid van het label. Het is een zware, hoge auto met een tweeliter dieselmotor. Eentje met twee turbo's en 240 pk, maar het is meer een warme Kodiaq dan een hete Kodiaq. Volgens onze buren van AutoBild is dat bewust gedaan. De Skoda Kodiaq RS moet meer de verstandige personen aan spreken die meer kilometers maken, maar wil je lol, dan moet je even wachten op de Karoq RS, een auto die boven de Karoq Sportline (afbeelding onder) gepositioneerd wordt. Jazeker, de Karoq RS, die gaat er ook komen. Voor wie de Kodiaq en Karoq door elkaar haalt: in feite zijn het dezelfde auto's, alleen is de Kodiaq langer kan deze plaats bieden aan zeven personen, terwijl de Karoq maximaal een vijfzitter is. De Karoq RS krijgt die sterkere variant van de EA888 tweeliter TSI motor mee, due met 300 pk aan vermogen en 380 Nm aan koppel. De Karoq RS krijgt standaard een adaptief onderstel en vierwielaandrijving mee. De auto wordt verwacht in de loop van 2019. Qua looks zou het ons niet verbazen als het gewoon een Sunroq Concept (afbeelding onder) wordt, maar dan met een dak.