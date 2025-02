McLaren viert een feestje met 18 auto’s

Nu nog 18 klanten vinden die deze auto’s daadwerkelijk willen gaan kopen.

Hoera, McLaren heeft het constructeurskampioenschap gewonnen. Ja, inderdaad. Dat nieuws komt een halfjaar te laat. Maar toch heeft McLaren dit moment uitgekozen om een speciale editie aan te kondigen op basis van het overwonnen constructeurskampioenschap.

MCL38 Celebration Edition

Achttien klanten van het Britse merk uit Woking krijgen de kans om de ‘MCL38 Celebration Edition’ te kopen. Een exclusieve serie supercars, bestaande uit negen exemplaren van de Artura en negen exemplaren van de 750S. Ze mogen dus kiezen. Of de supercar met hybride V6, of de supercar met een V8 en twee turbo’s.

2024 was een mooi jaar voor het Formule 1-team. McLaren beleefde het beste jaar sinds 1998. Niet alleen wisten ze het constructeurskampioenschap binnen te slepen. Ook behoorden acht pole positions en zes overwinningen tot het seizoen. Dat wereldkampioenschap ging wel aan hun neus voorbij. Aanstaande vader Max Verstappen werd toch opnieuw wereldkampioen..

De 18 auto’s zijn stuk voor stuk beetgepakt door McLaren Special Operations. Uiteraard gespoten in Papaya Orange, de race livery van het raceteam. De kleur is gecombineerd met antraciet als contrast.

McLaren zegt niet in het persbericht of de auto’s al verkocht zijn. Alleen dat 18 klanten de exclusieve kans krijgen om er eentje te kopen. Dus grijp die kans zou ik zeggen. Niet alleen het uiterlijk is opvallend. In het interieur is gekozen voor zichtbaar carbon en zijn zelfs handtekeningen van Lando Norris en Oscar Piastri te vinden. Het Papaya Orange komt ook weer terug in het interieur, bijvoorbeeld met de 12-uurs markering op het stuur.

Mocht Norris of Piastri -of allebei- ooit kampioen worden dan heb jij vast die handtekening te pakken in je MCL38 Celebration Edition.

Over feestjes gesproken. Vanavond is er een Formule 1-feestje georganiseerd in Londen, waar de teams hun liveries voor het nieuwe seizoen gaan presenteren. Spann0nd.