Deze bloedmooie roadster kost slechts 55 mille

Stiekem willen we er allemaal eentje.

Je zou het niet zeggen, maar de Jaguar F-Type gaat al weer een tijdje mee. De Roadster kwam in januari van 2013 op de markt en op wat kleine wijzigingen na is de auto dus alweer 5 jaar ongewijzigd in productie. Kudos voor Ian Callum die keer op keer tijdloze ontwerpen op papier weet te krijgen. Op dit moment is de F-Type leverbaar in enorm veel verschillende uitvoeringen. Het leveringsprogramma begint met een F-Type Coupe met een 2-liter viercilinder turbomotor. Op zich heb je met 300 pk meer dan voldoende vermogen, maar ergens past het niet, zo’n schraal blokje in de neus van zo’n fraaie auto.

In 2013 was dat nog niet het geval, toen was er slechts keuze uit twee zescilinders en een heuse V8, de versies met AWD of handbak kwamen later. Normaal gesproken zijn tweezits sportwagens redelijk waardevast, maar ook de F-Type ontkomt niet aan afschrijving. Daarom gingen we eens kijken hoeveel je minimaal kwijt bent voor een F-Type op AutoTrack.nl en het resultaat is 54.950 euro. Dat is niet een bijzonder laag bedrag, maar als je kijkt wat je ervoor terug krijgt is het best een aardige aanbieding.

De F-Type in kwestie is een 3.0 V6 met supercharger met 340 pk. Ondanks dat de F-Type niet heel groot is en uit aluminium is opgetrokken weegt de auto meer dan 1.600 kg. Daardoor zijn de prestaties niet bijster spannend: 0-100 km/u duurt 5,3 seconden en de topsnelheid bedraagt 260 km/u. Heel veel sneller dan de viercilinder is de V6 niet, maar het geluid en de beleving maken veel goed. Ook het verbruik schijnt erg mee te vallen.

Reden voor de lagere prijs is waarschijnlijk de relatief hoge kilometerstand: precies 55.802 km. De vorige eigenaar heeft er dus iets meer dan 10.000 per jaar mee gereden, peanuts dus. Het is niet de meest luxe of sportieve F-Type die er is, maar de kleur en de velgen maken veel goed. Dus dan is de keuze aan u, trouwe lezer: ga jij voor een jong gebruikte V6 met weinig kilometers of spaar je liever door voor de geneugten van de onbalans die een viercilinder teweeg weet te brengen?