McLaren zit in de problemen door geld en verpande auto’s

Britse supercarbouwer McLaren zit in de problemen. Dat heeft te maken met economische tegenslag en het feit dat ze reeds verpande auto’s nog een keer willen verpanden.

Je moet het McLaren nageven: aan ambitie ontbreekt het niet bij het Britse merk. Het ware (en ietwat onoverzichtelijke) arsenaal aan sportwagens, super- en hypercars voor zo’n klein bedrijf is toch bijzonder. Laat staan dat er nog een tiental modellen in de pijplijn zit en wie zegt dat het daarbij blijft? Een bezig volkje daar in Woking.

Problemen

Logischerwijs moet het geld ergens vandaan komen. In dit geval houdt McLaren hun banden met het gelijknamige F1-team sterk zodat ze de inkomsten kunnen delen. Zo kan McLaren hun kop boven water houden zonder met gekke fratsen als een SUV te komen. Dat leidt nu tot problemen. Het geld vanuit de F1 is minimaal en ook ligt de productie nog steeds stil, dus verdienen ze ook niks aan hun auto’s.

Onderpand

McLaren heeft nog een breed arsenaal aan historische auto’s en F1-auto’s. In een noodplan hadden ze als oplossing bedacht om die auto’s in onderpand te geven. Makkelijk, want dan heb je even wat geld om deze crisis door te komen. Helaas kan dat niet. Eenzelfde trucje is geflikt toen voormalige topman Ron Dennis werd uitgekocht. De auto’s zijn dus nog niet terugbetaal en kunnen niet nogmaals verpand worden. Om nog maar eens aan te tonen hoe rauw een crisis op je dak kan vallen.

Nog meer geld

McLaren kan niet rekenen op steun vanuit de Britse overheid. Geld moet dus vanuit investeerders komen, maar die hebben al 300 miljoen pond erin gestoken. Een laatste vraag vanuit McLaren: ze hebben 280 miljoen euro nodig om te overleven. Het is onduidelijk of de productie alweer op gang is, want dat zou eind april gaan plaatsvinden. Daar is niks over bevestigd door McLaren zelf.

Een gefaald noodplan en een drastisch geldtekort. Problemen bij McLaren: we zijn benieuwd hoe het gaat aflopen met het ambitieuze bedrijf. (via Financial Times)