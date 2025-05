Dit is de meest waardevaste auto van Nederland

Heb je deze auto, dan is die bij inruil het allermeeste waard. De top 10 bestaat zelfs voor 40 procent uit auto’s van dit merk…

Een nieuwe auto kopen is momenteel in Nederland onbetaalbaar geworden, maar als je toch naar je dealer rijdt om een nieuwe, of tweedehands, auto aan te schaffen dan kun je het beste één van deze tien auto’s meenemen als inruiler.

De ANWB houdt op zijn site altijd nauwgezet bij welke auto’s het meest waardevast zijn. Ze hebben de lijst net weer helemaal opgefrist en de top 10 is best interessant te noemen. Zo zijn vier van de tien auto’s van hetzelfde merk en dat was niet meteen het eerste merk waar wij aan dachten bij de meest waardevaste auto.

Nummer 1: Suzuki Jimny

Op nummer 1 staat de leukste en kleinste echte terreinauto, de Suzuki Jimny. Sinds vorig jaar juli vakkundig door regels van de EU definitief van de Europese markt gehaald.

In 2018 kwam hij in deze uitdossing op de markt en was hij in eerste instantie bij de dealer op te halen voor minimaal 29 duizend euro. De laatste nieuwprijs in 2024 was 42.576 euro voor een grijs kenteken versie.

Relatief kort op de markt geweest en op het laatst zo duur dat er in verhouding niet massa’s van verkocht zijn. En hop daar heb je dan de reden van de hoge restwaarde, want zeg nou zelf, het is wel een tof karretje.

De ANWB beschrijft dat als je in 2020 32.900 euro uitgaf aan een nieuwe, je er nu zelfs met veel kilometers ervaring zomaar 24.600 euro voor kunt krijgen als inruilwaarde. Dat is een waardevermindering van 8.300 euro in vijf jaar. Dat zijn indrukwekkende getallen.

Vier keer Suzuki

Suzuki rijders zijn sowieso spekkopers in deze lijst. In de top 10 staan namelijk vier Suzuki’s. Op nummer 2 vinden we meteen de Suzuki Ignis. een A-segmenter die doet alsof hij een mini-SUV is. Handbak of automaat, ze zijn allemaal waardevast.

In 2020 kostte de auto nieuw nog 17.480 euro, in 2024 was dat al 23.455 euro. Die hoge nieuwprijs zorgt ook voor een hogere occasionprijs. En dus voor een hogere inruilwaarde.

De Suzuki Swift vinden we op plaats vier en de Suzuki Vitara op plek acht. Bij die Swift constateert de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond ook een enorm gestegen nieuwprijs. Tussen de 15 en de 18 duizend euro koop je geen nieuwe auto meer. Inmiddels kost een nieuwe Swift bijna 26 mille en een tweedehands uit 2020 koop je voor 15.500 euro. Niet slecht voor wie hem in 2020 voor 19.687 euro kocht.

In het geval van de Suzuki Vitara is de auto zowel nieuw als gebruikt erg populair en dat is van zichzelf al goed voor de restwaarde. Maar toch opmerkelijk dat het merk Suzuki viermaal in deze top 10 staat.

De volledige top 10 meest waardevaste auto’s

Nog even voor de volledigheid natuurlijk de top 10. Staat jouw auto er tussen dan kun je dus wellicht goede zaken doen bij de dealer. Als je auto er tussenstaat moet je jezelf dus niet tekort laten doen door de gewiekste autodealer in kwestie.

Merk en type Nieuwprijs Koopprijs nu Inruilprijs Waarde-behoud 1. Suzuki Jimny 1.5 4WD 32.929 euro 27.900 euro 24.600 euro 75 % 2. Suzuki Ignis 1.2 MHEV 17.480 euro 14.600 euro 12.600 euro 72 % 3. Skoda Kodiaq 1.5 TSI 41.875 euro 32.900 euro 28.900 euro 69 % 4. Suzuki Swift 1.2 MHEV 19.687 euro 15.500 euro 13.400 euro 68 % 5. Skoda Karoq 1.5 TSI 36.245 euro 27.900 euro 24.600 euro 68 % 6. Fiat Panda 1.0 MHEV 13.554 euro 10.900 euro 9.100 euro 67 % 7. Toyota Yaris 1.5 Hybrid 21.965 euro 16.900 euro 14.700 euro 67 % 8. Suzuki Vitara 1.0 23.144 euro 17.900 euro 15.400 euro 67 % 9. Mazda 2 1.2 HEV 21.100 euro 15.900 euro 13.700 euro 65 % 10. Honda Jazz 1.5 HEV 25.470 euro 18.600 euro 16.200 euro 64 %

Krijg je zelf ook zin om nu een Suzuki Jimny of Vitara te gaan rijden? Bekijk dan onze occasion aankoopadvies video’s van de Jimny of de Vitara