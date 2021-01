Ares geeft de Porsche 964 Turbo een verouderingskuur - Autoblog.nl

Wat krijg je als je een Porsche 964 Turbo en een Carrera RS in de blender gooit? Dit dus.

Het is niet alsof we een gebrek hebben aan Porsche-tuners, maar 911’s smeken er blijkbaar om aangepast te worden. Daarom doet nu ook Ares Design weer een duit in het zakje. Je kunt zeggen wat je wilt van de designstudio, maar er zit wel veel afwisseling in hun projecten. Vorig jaar zagen we nog een hypercar-achtige creatie en een roadster in jaren ’50-stijl van Ares Design voorbijkomen, nu komen ze weer met een aangepaste 964.

Het is niet de eerste keer dat Ares Design (dat onder leiding staat van Dany Bahar) een Porsche 964-project beetpakt. Vorig jaar namen ze al een 964 Targa en voorzagen die van de aandrijflijn, het chassis en de ophanging van een 997. Het exterieur bleef verder nog grotendeels intact.

Deze keer pakt de designstudio uit Modena het anders aan. Bij deze 964 Turbo ligt de focus vooral op het creëren van een retrolook. De kenmerkende spoiler van de Turbo is daarom vervangen voor een andere kenmerkende spoiler: een ducktail á la Carrera RS. Ook is de Porker voorzien van velgen in Fuchs-stijl. De chromen sierlijsten- zie je normaal niet op een 964 Turbo – dragen verder bij aan de klassieke uitstraling.

Het interieur van de 964 Turbo heeft eveneens een make-over gekregen van Ares Design. Het dashboard is gehuld in alcantara en afgewerkt met witte stiksels. Ook heeft Ares het klassieke zwart-witte ruitjespatroon terug laten keren in het interieur. Verder zijn er nieuwe klokjes en een PCCM (Porsche Classic Communication Management)-systeem geïnstalleerd.

In de basis is dit een 964 Turbo uit 1993. Dat is af te leiden uit het feit dat dit exemplaar een 3,6 liter motor heeft in plaats van een 3,3 liter motor. Standaard levert deze 360 pk, maar Ares Design heeft het blok van een nieuwe turbo en intercooler voorzien. Daardoor komt het vermogen nu uit op 425 pk.

Iedereen die hier wel warm van wordt moeten we helaas teleurstellen: het betreft een one-off. Mochten er toch nog meer mensen plannen hebben met hun 964 Turbo (of iets anders), dan valt er vast wel wat te regelen met Ares Design.