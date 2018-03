Now git! Maak een Hellcat van…alles?

Het kan met de spotgoedkope Hellcat motor in een krat.

Eerst was er de Dodge Challenger Hellcat. Hoe bizar die auto ook is, het klopte op een of andere manier. De Challenger is uiteraard een throwback muscle car, een auto die teruggrijpt op de tijd dat Amerika daadwerkelijk geweldig was en elke blue collar worker zich een auto met een dikke V8 kon veroorloven. Een interieur met zacht plastic? Vergeet het. Een verfijnd chassis? Mwah. Veel power onder de kap? Jazeker! Liefst zoveel mogelijk.

Tuurlijk, er zijn tegenwoordig ook Amerikaanse auto’s die als de bliksem de hoek omgaan. Zelfs sommige musclecars kunnen dat, zoals de Camaro ZL1. Maar het gaat natuurlijk vooral om zoveel mogelijk American Horses onder de kap. Steeds groter wordende V8-en zijn daarom logisch. En ach, om dan geen supercharger op zo’n joekelig blok te schroeven is eigenlijk zonde.

Die laatste redenering kan je echter ook nog een stukje doortrekken. Niet alleen naar nóg meer power, zoals in de Dodge Demon, maar ook naar meer modellen. Het blok is al ontwikkeld en als een Challenger er beter door wordt, waarom zou dat dan niet gelden voor een Charger of een Grand Cherokee. Zo gezegd zo gedaan. Zo hebben we nu ook de Charger Hellcat en de Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Awesome.

Maar waarom daar dan stoppen na zoveel succes? Zo zitten wij mensen niet in elkaar. En dus kan je via Mopar Pro Shop het 707 pk sterke Hellcat-blok ook gewoon kopen in een kratje. Zo doen ze dat wel vaker in Amerika. In het geval van de Hellcat-motor is er zelfs een puike naam voor de krachtige k(r)at bedacht, namelijk The Hellcrate.

Goedkoop is de power unit niet. Normaal kost ‘ie 19.530 Dollar. Tijdelijk is de krachtbron echter beschikbaar met een fikse korting. Snelle beslissers dokken slechts 14.998 Dollar. Let wel, je moet er zelf dan nog een transmissie, alternator en wat andere toebehoren aan koppelen. Voor de rest is het blok compleet ‘van de supercharger tot het carterpan’.

De aanbieder van de blokken zegt dat ze vooral gebruikt worden voor restomods van oude musclecars. Een man uit de zandbak bestelde er een paar voor zijn Jeep Wranglers. Maar waar zou jij de 707 pk sterke unit in plaatsen?