Drie keer raden wat er veranderd is aan deze Senna

Oké, niet deze McLaren Senna, maar het eindresultaat van Hennessey zal aan de buitenkant waarschijnlijk alsnog weinig afwijken van het origineel.

Soms hebben we twijfels over het uiterlijk van een nieuwe auto, maar dan trekken deze ook vrij snel weer weg omdat we eraan wennen. De enorme neusgaten van de BMW 7 Serie facelift zijn hiervan een goed voorbeeld. In aanloop naar de onthulling gruwelden we ervan, toen we hem in het echt zagen viel het nog behoorlijk mee. Goed, Roel van Velzen past wel degelijk door de “nieren”, het feit is dat het allemaal zo ernstig niet bleek als verwacht.

Hetzelfde kunnen we niet zeggen over de McLaren Senna. Bijna anderhalf jaar na de officiële aankondiging van de auto blijven we het een lastig te begrijpen apparaat vinden. Natuurlijk snappen we dat het mantra “functie boven vorm” hier is aangehouden, in de geschiedenis van de automobiel hebben we het idee meermaals beter uitgewerkt zien worden door anderen.

Enfin, een dergelijke fout kan eigenlijk niet meer rechtgetrokken worden. Immers, wanneer het plaatwerk dusdanig wordt aangepast zodat hij esthetisch verantwoord door het leven kan gaan, dan verliest hij zijn rijkwaliteiten en dat willen we niet.

Als oplossing heeft het Amerikaanse Hennessey Performance, dat de laatste tijd goed op dreef lijkt te zijn, besloten een aantal Performance Upgrade Programs klaar te maken voor de Senna. Hoewel de vierliter twin-turbo V8 van de McLaren van zichzelf al voldoende vermogen produceert, 800 pk en 800 Nm aan kracht om precies te zijn, was het bedrijf in de veronderstelling dat het nog wel een tandje extremer kon.

Ondanks het feit dat er op het moment nog geen foto’s van het project zijn, heeft Hennessey gedeeld dat de Senna de HPE900- en HPE1000-pakketten kan verwachten. Zoals de naam doet vermoeden brengen deze pakketten het vermogen van de Senna respectievelijk naar 900 en 1.000 pk. De toename wordt o.a. mogelijk gemaakt door betere luchtfilters, een nieuwe intercooler en andere turbo’s.