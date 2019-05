Meer geld om aanschaf tweedehands elektrische auto te stimuleren

Met subsidie moeten EV's meer bereikbaar worden.

Er zijn nog maar bar weinig consumenten die een elektrische auto kopen. Het overgrote deel van de markt is in handen van de zakelijke wereld. En dat is niet zo vreemd. Een nieuwe auto kopen kan verschrikkelijk duur zijn in ons land en een elektrische auto is hier vooralsnog geen uitzondering op.

In 2020 komen er meer ‘betaalbare’ elektrische auto’s op de markt. Echter zullen dit soort auto’s nog steeds onbereikbaar zijn voor een groot deel van de bevolking. Zo is de nieuwe Peugeot 208 er straks vanaf 17.580 euro, terwijl de goedkoopste elektrische variant minimaal 36.250 euro gaat kosten. Interessant voor de zakelijke rijder, maar nog steeds veel te duur voor de meeste consumenten.

Als de overheid ons zo graag in die elektrische auto’s ziet rijden dan is daar simpelweg financiële hulp voor nodig. Tenzij fabrikanten met aantrekkelijke private deals voor elektrische auto’s gaan komen zal het nog een hele klus worden om de consument in dit soort dure auto’s te krijgen. Een alternatief is een tweedehands elektrische auto.

Het kabinet heeft 400 miljoen euro extra uitgetrokken om klimaatdoelen te halen. Daarna is het de bedoeling dat er jaarlijks nog eens 110 miljoen extra uitgetrokken gaat worden voor klimaatdoelstellingen. Een deel van dat geld zal gebruikt worden om de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s te stimuleren, aldus de NOS. Denk aan een gebruikte BMW i3 of een Renault Zoë, die met een overheidskorting van een paar duizend euro een stuk bereikbaarder worden. Wat we van deze aanschafsubsidie mogen gaan verwachten is nog niet bekend. Met de presentatie van de Voorjaarsnota zal binnenkort meer duidelijk worden.