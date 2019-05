Nieuwe 500 pk+ motorvariant voor BMW X5 en X7

Asociaal dik vermogen proppen in een luxe SUV. Altijd een goed idee.

Recent maakte BMW de plannen bekend voor de rest van het jaar. Daar zaten gave en helemaal niet gave plannen tussen. In dat masterplan hadden de Duitsers dit heugelijke nieuwtje niet meegenomen. De X5 en X7 krijgen een nieuwe motorvariant. Een blok waar petrolheads van watertanden.

De X5 en X7 komen er ook als M50i. Dit betekent een nieuw voorlopig topmodel, want de nieuwe X5 M (en een eventuele X7 M?) zijn er nog niet. De motor is in dit geval de inmiddels zeer bekende geblazen 4.4-liter achtcilinder. In deze setup goed voor 530 pk en 750 Nm koppel. De auto’s komen met xDrive en het M Sportdifferentieel. Het 850i-blok heeft het karakter van comfort en snelheid en een tikje sportiviteit, zonder het keiharde karakter van een volbloed M GmbH model.

En snel dat zijn ze. De X5 M50i doet 0-100 km/u in 4,3 seconden. De wat loggere X7 M50i is met 4,7 seconden een tikje langzamer, maar nog steeds geen reden tot klagen. Beide modellen rollen vanaf augustus 2019 van de band in de BMW fabriek in Spartanburg, USA. Deze herfst komen de X5 M50i en X7 M50i op de markt. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt. Vergelijk je de auto’s met de M850i dan moet je mikken op minimaal 170.000 euro.