Wat er anders is aan deze Panamera 10 Years Edition

Hiep hiep hoera. De Panamera, die sinds zijn introductie vrienden en vijanden kent, is 10 jaar geworden. Zo viert Porsche dit feestje.

In vergelijking met de eerste generatie is de huidige Panamera een stuk minder uitgesproken geworden. Toch is het model altijd een reden tot discussie geweest. Feit is dat het alweer 10 jaar geleden is dat Porsche met het model op de proppen kwam. Daarom komt de Duitse autobouwer met de Panamera 10 Years Edition.

Deze speciale variant is te bestellen als Panamera 4 en 4 E-Hybrid. Zowel het reguliere model als de Sport Turismo zijn in deze 10 Years Edition te krijgen. Een aantal kenmerken voor dit speciale model zijn de nodige Panamera10-logo’s (op de velgen, dashboard en instaplijsten) en 21-inch Panamera SportDesign wielen in zijdeglans witgoud metallic. De Panamera’s 10 Years Edition zijn standaard onder meer voorzien van led-matrix koplampen inclusief PDLS Plus, Lane Change Assist en Lane Keeping Assist met verkeersbordherkenning, en ParkAssistent met achteruitrijcamera. Ook standaard zijn een panoramadak, privacyglass, verwarmbare comfortstoelen (14-voudig verstelbaar) met het Porsche embleem op de hoofdsteunen, Soft-Close portieren, digitale radio en het BOSE Surround Sound System. Porsche levert de hybride jubilieummodellen met een on-board lader met een laadvermogen van 7,2 kW in plaats van de standaard 3,6 kW.

De goedkoopste 10 Years Edition is Panamera 4 E-Hybrid (462 pk) voor 138.400 euro, gevolgd door de Sport Turismo voor 141.800 euro. De Panamera 4 10 Years Edition met de 330 pk 2.9-liter biturbo V6 kost 146.300 euro, de ST-variant gaat 151.800 euro kosten. Porsche heeft tot nu toe wereldwijd meer dan 250.000 Panamera’s verkocht.