Volkswagen noteert voor het eerst in jaren een verlies: 3 problemen

Het is vijf jaar geleden dat Volkswagen geconfronteerd werd met verlies.

Voor het geval je dit nog niet wist. Het gaat niet goed in autoland. Onzekere tijden, geopolitiek gedoe met tarieven, gedoe met chips, een mindere vraag. Onder andere Volkswagen heeft klappen te verwerken. Zo blijkt uit de presentatie van cijfers over het derde kwartaal van 2025.

Het Duitse autoconcern heeft voor het eerst sinds de coronacrisis weer rode cijfers geschreven. Ondanks een lichte stijging in de autoverkopen wist het concern geen winst te maken. Dit heeft alles te maken met stijgende kosten, handelsheffingen en de krappe marges op elektrische modellen.

Probleem 1: tarieven

In het derde kwartaal verkocht Volkswagen wereldwijd 6,6 miljoen voertuigen, een toename van 1,8 procent ten opzichte van vorig jaar. Toch leverde dat geen winst op: het concern noteerde een verlies van 1,1 miljard euro bij een omzet van ruim 80 miljard. Daarmee is het de eerste keer sinds het tweede kwartaal van 2020 (je weet wel, midden in corona en alles was onzeker) dat Volkswagen verlies draait.

Volgens CFO Arno Antlitz liggen de oorzaken op zaken waar ze zelf weinig invloed op hebben. Hij noemt de opgelegde handelstarieven vanuit de Verenigde Staten. Dat kost het concern jaarlijks zo’n vijf miljard euro. Vooral de export van onderdelen en voertuigen naar Noord-Amerika wordt hierdoor geraakt.

Probleem 2: peperdure investeringen in EV’s

Een andere boosdoener: elektrische auto’s. De verkoop daarvan groeit, maar de marges blijven mager. De gigantische investeringen in nieuwe BEV-modellen drukken zwaar op het resultaat. Daarbovenop kwamen dit kwartaal nog eens bijna vijf miljard euro aan afschrijvingen, onder andere door een herziening van Porsche’s productstrategie. Die correctie zorgt ervoor dat het bedrijfsresultaat over de eerste negen maanden van het jaar met 58 procent is gedaald tot 5,4 miljard euro, wat neerkomt op een schamele operationele marge van 2,3 procent.

Probleem 3: dreigende chiptekorten

Alsof dat nog niet genoeg is, waarschuwde Volkswagen voor nieuwe productieproblemen door een tekort aan chips van het Nederlandse Nexperia. Door het politieke conflict tussen China en het Westen staan leveringen onder druk. Zonder deze chips kan Volkswagen simpelweg niet produceren wat het gepland heeft.

De gevolgen

Het gevolg is waarschijnlijk opnieuw snijden in kosten en investeringen. In de praktijk betekent dat mogelijk meer eenheidsworst tussen de merken om geld te besparen. Lees: nog meer leentjebuur met onderdelen tussen Audi, Skoda en Volkswagen zelf voor de modellen. Echt geld voor innovaties is er nu gewoon niet. Je ziet het al bij een merk als Seat, waar nu totaal geen prioriteit ligt. Getuige de flauwe facelifts zonder echt nieuws.

Voor de rest van 2025 verwacht Volkswagen dat de omzet ongeveer gelijk blijft aan die van vorig jaar, met een winstmarge van hooguit 3 procent. Het concern mikt op een investeringsratio van 12 tot 13 procent en wil rond de 30 miljard euro aan liquide middelen aanhouden om de storm te doorstaan.