Megajacht F1-teambaas Stroll vaart door Nederland

Dit is het nieuwe jacht van Aston Martin CEO en F1-teambaas Lawrence Stroll.

Waar een klein land groot in is. Jachten maken! Van over de hele wereld weten miljonairs en miljardairs ons landje te vinden. De één bekender dan de ander. Steven Spielberg, Amazon-baas Jeff Bezos en aan het rijtje klanten die Nederlandse superjachten afnemen mag je nu ook Lawrence Stroll toevoegen.

De teambaas van Aston Martin en de CEO van het Britse luxemerk heeft een mooi bootje laten maken. Scheepsbouwer Feadship uit Aalsmeer is verantwoordelijk voor de bouw. Project 714, zoals de codenaam van het jacht luidt, is al jaren in de maak. Maar gisteren was een bijzonder moment. De eerste proefvaart van het megajacht van Lawrence Stroll was een feit!

De inwoners van Alphen aan den Rijn konden een blik werpen op het jacht. Het paste allemaal maar net, maar het gevaarte was onderweg naar Rotterdam. Vanuit de Nederlandse havenstad gaat Project 714 de zee op.

Tijdens de proefvaart kijken de scheepsbouwers of het jacht naar behoren functioneert. Als alles goed gaat zal het schip verder worden afgebouwd in Nederland. Zo moet het interieur nog voor een deel afgemaakt worden.

De Aston Martin CEO is geen verveelde miljardair die pas interesse toont als het project klaar is. Nee, Stroll zelf was gister aanwezig bij de proefvaart in Nederland. Vanuit een andere boot keek de vader van Lawrence Stroll toe hoe zijn aanstaande plezierboot de eerste kilometers maakte op het water.

Het slagschip is maar liefst 79,95 meter lang. Zo groot dat het complete Formule 1-paddock gehuisvest kan worden op het jacht en waarschijnlijk kunnen de families er ook nog wel bij. Dat is straks lekker vakantie vieren voor de familie Stroll. Met zo’n prachtig Hollandse boot. Een exportproduct waar we trots op mogen zijn.

De geruchten gaan dat het megajacht straks in de haven van Monaco ligt voor de Grand Prix, later dit jaar. Goed opletten dus als je de race op televisie kijkt. Misschien zie je een glimp van Project 714 op je scherm.