Formule 1 blijft je nog jaren kwellen met bekritiseerde race

Je hebt voor- en tegenstanders van deze bekritiseerde race, toch is het een blijvertje.

We hebben het natuurlijk over Monaco. Al jaren ligt de race in het dwergstaatje onder een vergrootglas. Want echt racen doen ze er niet. Het is meer rondjes rijden. Wie pole position weet te pakken is doorgaans de winnaar.

Grand Prix van Monaco

Toch hangt er een enorm prestige rondom Monaco. De boten in de haven, de geschiedenis. Zeggen dat je de Grand Prix van Monaco hebt gewonnen is iets bijzonders voor de coureurs. Voor de kijkers is het een ander verhaal. Thuis achter je televisie is het geen klap aan. Ja, het is bijzonder om te zien hoe de enorme Formule 1 auto’s door de krappe straten van Monte Carlo knallen. Maar na een paar rondjes weet je het wel..

Ondanks alle kritiek op de race van de afgelopen jaren is gekozen voor een contractverlening. In het verleden leek het er nog op dat de race eventueel van de kalender zou verdwijnen. Daar is nu geen sprake meer van. De Formule 1 heeft het contract met het circuit maar liefst tot en met 2031 vastgelegd.

Daarmee ga je de komende 6 jaren gegarandeerd het circus in het prinsendom zien. Je kunt de komende 6 jaren een weekend anders invullen. Of je bent wel fan van de race en kijkt er halsreikend naar uit. Pak dan de kalender er maar bij. De Grand Prix van Monaco 2025 zal verreden worden in het eerste weekend van juni.

Achter de schermen hebben er ongetwijfeld een hoop elite praatjes plaatsgevonden om Monaco op de kalender te behouden. Ieder jaar reizen de rich & famous af naar het land om een prestige weekend de bloemetjes buiten te zetten. Het niveau dat Monaco uitstraalt ga je met een burgerlijke Las Vegas of een race in de zandbak nooit bereiken.

In het kader van historie en het Europese snobgehalte is het behouden van de Grand Prix van Monaco positief. Alleen maar racen op parkeerplaatsen in Amerika of in het Midden-Oosten is ook geen hol aan. Dus proost, laat de champagne in juni volgend jaar maar weer spuiten.