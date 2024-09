Stroll verkoopt stukje van Aston Martin voor kneiterveel geld

Lawrence Stroll loopt kneiterhard binnen met de hobby van zijn zoon.

Men zegt wel dat rijken altijd rijker worden. Kijken we naar de familie Stroll en Aston Martin, kunnen we niet anders dan concluderen dat het inderdaad zo is. Lawrence Stroll staat erom bekend dat hij tientallen miljoenen neergeteld heeft om zijn zoon Lance Formule 1 coureur te laten worden. Lance werd in de beste teams neergezet en zelfs het hele team van Williams werd feitelijk gehuurd om privé testen te doen. Zoals bekend kocht Stroll senior uiteindelijk zelfs het Force India team om het om te dopen tot Racing Point en later Aston Martin. Alles om kleine spruit Lance een bona fide ‘fabriekscoureur’ te maken.

Guus Geluk

Zoiets zou normaal gesproken een geldverslindende hobby zijn die alleen miljardairs als Stroll kunnen betalen. Maar ironisch genoeg, loopt Lawrence ook nog eens keihard binnen op deze hele gang van zaken. Niet omdat zoon Lance zo goed is dat hij 50 miljoen per jaar verdient bij een topteam. Maar wel omdat hij op een opportuun moment is ingestapt als F1 teameigenaar. Lawrence is kennelijk een ware Guus Geluk wat dat betreft.

Explōd

Sindsdien zijn de waardes van de teams werkelijk geëxplodeerd. Het budgetcap in combinatie met de ongekende populariteit van de sport, betekent dat er een enorme bak geld binnenkomt en er niet zo heel veel uitgaat. Niet voor niks staan mensen als Andretti te springen om in te stappen…en houden de huidige teams dat graag tegen omdat ze de trog voor zichzelf willen houden.

Generieke bedrijven met miljardeninvesteringen

Lawrence liquideert nu een deel van dit succes. Nadat vorig jaar al een stukkie verkocht wordt aan Actros, wordt nu volgens Sky Sports zo’n 20 tot 25 procent van de aandelen verkocht aan twee venture capital bedrijven. Het gaat om namen die weinig zeggen en snel weer vergeten worden. Te weten HPS Investment Partner en Accel. Toko’s die miljarden en nog meer miljarden in beheer hebben. Adrian Newey krijgt volgens de geruchten ook een klein stukje van het nu op ongeveer 1,25 miljard Pond gewaardeerde bedrijf in handen. Hoewel zijn overgang naar team groen formeel nog steeds een slecht bewaard geheim is in de paddock.

Geen vrees voor Lance

De jonge Lance Vance Dance hoeft echter niet opeens te gaan vrezen dat hij vervangen wordt. Vader Lawrence blijft de grote kaas bij het team. Zijn investering heeft hij er inmiddels vermoedelijk al lang uit. Dus mocht je lezen en rijk willen worden, geef dan tientallen miljoenen uit om je zoon F1 te laten rijden. Gebeurt de rest vanzelf. Waarvan akte.