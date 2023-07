Alpina’s met vierwielaandrijving: lijstjesvoer!

Wat een mens allemaal niet bezig kan houden. We zetten een paar Alpina’s met vierwielaandrijving op een rijtje, gewoon ter lering en vermaak.

Collega @jaapiyo en ondergetekende behandelen op de reactie alle mogelijke problemen die in de wereld spelen. Voor de komende coalitiebesprekingen hebben wij al het antwoord (10 partijtjes mogen de kar trekken, D66 functie elders). We weten ook welke opstelling het Ronald Koeman moet hanteren voor het Nederlands elftal (keeper, 9 verdedigers en een verdomd diepe spits). Oh, en mensen die een naam expres verkeerd uitspreken zijn per definitie heel erg eng.

Wat ons laatst bezighield en wat eigenlijk al een tijdje aan de hand is: alle Alpina’s hebben tegenwoordig vierwielaandrijving! Nu is dat geen verrassing, want Alpina heeft elk model gewoon keurig geïntroduceerd. Het feitje is simpelweg eventjes aan ons voorbij gegaan.

Maar toen gingen we er verder over praten. Hoe heeft het zover kunnen komen? Welke stappen zijn er gemaakt? Wat zijn de meest bijzondere Alpina’s met vierwielaandrijving? Speciaal op deze zondagochtend nemen we alles dat je moet weten keurig met je door op het gebied van Dickschiffs uit Buchloe met aandrijving op alle wielen.

Alpina C2 2.7 Allrad (E30)

1987

De allereerste Alpina met vierwielaandrijving dateert uit 1987. De basis is een 3 Serie van de E30-generatie. De C2 is de opvolger van de C1 en de voorloper van de B3. Het is nog 1987, dus vierwielaandrijving is iets dat je nog niet veel ziet op dit soort auto’s. Qua formaat, aandrijving en vermogen is het een uitstekend alternatief op een Audi quattro, die dan pas slechts 5 jaar op de markt is. Nu is het wel zo dat Alpina dit uiteraard niet helemaal zelf heeft bedacht. BMW had de 325Xi, een 325i met vierwielaandrijving. Om er eentje te vinden tegenwoordig moet je echt je best doen, van de C2 zijn er maar 160 gebouwd, hoeveel daarvan een Allrad zijn is niet bekend.

Alpina B10 3.0 Allrad (E34)

1993 – 1995

Deze Alpina met vierwielaandrijving is al ietsje meer bijzonder. Er is namelijk geen RWD-versie hiervan. De B10 was er als 3.5, 4.0, 4.6 en als Bi-Turbo, maar niet als 3.0. Dat had te maken met BMW zelf, die verkocht de 525Xi als enige 5 Serie met AWD. De 2.5 liter zes-in-lijn werd vergroot naar 3.0 liter. Het vermogen was 231 pk. Daarmee is het een van de langzaamste Alpina 5 Series ooit gemaakt. De Alpina B10 3.0 Allrad ging in 8,4 seconden naar de 100 km/u en haalde een topsnelheid van 230 km/u. Er zijn er slechts 134 gebouwd, waarvan 70 Tourings.

BMW X5 4.6is (E53)

2002 – 2003

Het is niet een Alpina, maar wel een BMW met Alpina-motor. En dit lijstje staat vol met BMW’s met Alpina motor. De BMW X5 4.4 met sportpakket was al een heel capabele auto. Sterker nog, er waren zat sedans die minder puik reden dan deze X5, al zegt dat ook wat over de sedans van destijds. Een dikke M-versie behoorde niet tot de mogelijkheden, want dat paste toen nog niet in de filosofie van M. Men koos uiteindelijk voor de motor uit de Alpina B10 4.6 V8, met 340 pk. Die motor heet in de X5 de M62TUB46, maar het is gewoon de Alpina F4-motor uiteraard. De latere X5 4.8is heeft overigens niet de Alpina F5-motor, maar de N62B48.

Alpina B3 3.3 Touring Allrad (E46)

2001 – 2005

Bij de E46-generatie keerde vierwielaandrijving weer terug in de vorm van de Alpina B3 3.3 Allrad. De basis van deze auto’s was de 330ix. Je kan de zescilinders (325i, 330i en 330d) bestellen met vierwielaandrijving. Het topmodel werd gebruikt door Alpina. De motor is hier 3.3 liter groot en goed voor 280 pk. Je kon alleen de sedan en Touring met AWD krijgen. Die laatste heeft een topsnelheid van 252 km/u, alsnog sneller dan de (begrensde) topsnelheid van de M3 van die generatie. De B3 3.3 kreeg opvolging in de vorm van de B3 S, zonder Allrad.

Alpina B3 Bi-Turbo Coupé Allrad (E92)

2007

Een tweedeurs B3 met AWD was er al in de jaren ’80, maar de E30 was meer een tweedeurs sedan. De E92 is een raszuivere coupé. Bij de E9X-generatie was er ook een ‘ix’ van de 335i. Stomtoevallig kwam het Alpina wel goed uit, die N54-motor. In Buchloe waren de Bi-Turbo’s legendarisch dus daar sloot deze mooi op aan. De Alpina B3 had zo een wezenlijk ander karakter dan de BMW M3, die voorzien was van een hoogtoerige V8. De Alpina B3 had minder vermogen (360 pk), maar meer koppel. Veel meer koppel, namelijk 500 Nm. Dat niet alleen, dat koppel stond ook nog eens veel eerder klaar.

Alpina B7 Bi-Turbo Allrad (F01)

2010 – 2012

Een BMW M7 zal er nooit inzitten, want dat voldoet niet aan de puristische eisen die BMW ///M stelt aan hun auto’s (gniffel). Maar Alpina heeft een grote historie qua snelle 7 Series. Het zijn incognito slagschepen met raketaandrijving. Wat dat betreft is de Alpina B7 niet heel erg anders dan de Audi S8. Een licht sportief randje, niet te opvallend. Die S8 had als USP dat ‘ie standaard vierwielaandrijving had. Vanaf de F01-generatie kon je dan ein-de-lijk vierwielaandrijving bestellen. Nast AWD kon je ook kiezen tussen een korte- of een lange wielbasis.

Alpina D3 Touring Allrad (F31)

2013

Misschien wel de ultieme combinatie is een compacte stationwagon met een dikke diesel. Bijzonder is dat deze versie als basis niet de 335d heeft, maar de 330d. Deze is vervolgens door Alpina aangepakt en voorzien van een 350 pk en 700 Nm sterke biturbodiesel. Waar de 335d standaard een xDrive is, kun je bij de D3 kiezen. Of je hebt achterwielaandrijving met een Drexler sperdiffrentieel, of je hebt vierwielaandrijving met een open differentieel. In de meeste gevallen ging men voor de versie met vierwielaandrijving. Simpelweg omdat het uitstekend pas bij het karakter van de D3.

Alpina XD3 Bi-Turbo (F25)

2013

De tweede BMW X-model met Alpina motor is deze X3. Hiermee had Alpina een heel bijzonder stukje markt. Het is onder de rijkere families die ideale gezinsauto voor mensen die graag een hele dik uitgeruste en supersnelle crossover wensen, maar niet een te grote auto willen. De Alpina XD3 heeft als basis de BMW X3 xDrive35d. Deze is voorzien van dezelfde biturbo diesel met 350 pk en 700 Nm. Grappig: de topsnelheid is 251 km/u.

Alpina B4 S Bi-Turbo Edition 99 Allrad (F32)

2018 – 2019

Bij deze generatie van de M3 (en M4) was vrij duidelijk dat meer dan 400 pk enkel op de achterwielen gekkenwerk is. Bij Alpina was AWD mogelijk bij de reguliere B4 en D4, maar ook bij de speciale B4 S Edition 99. Dat is een speciale uitvoering die je kan zien als de M4-tegenhanger van Alpina. In plaats van de S55-motor, heeft de Alpina B4 de R3/2—motor, een doorontwikkeling van de N54B30. De motor is goed voor 452 pk, meer dan de M4 en M4 Competition leveren! Het koppel van 680 Nm is bijna buitenaards. Nog aparter is dat je kon kiezen voor een versie met vierwielaandrijving (ja, anders stond ‘ie niet in dit lijstje). Zie het als een soort chique Nissan GT-R. Van 0-100 km/u duurt slechts 3,9 seconden en de topsnelheid bedraagt 303 km/u.

Alpina B6 Bi-Turbo Gran Coupé Allrad (F06, US)

2014-2015

De voorgaande generatie Alpina B6 was er als cabriolet en coupé. Met de F1X-generatie kwam daar een Gran Coupé bij. Een groot verschil met de Grand Coupé en de andere twee is – je raadt het al – de aandrijving. De B6 Coupé en Cabriolet is er alleen met achterwielaandrijving, bij de GC zit dat een beetje anders. In Europa had deze RWD, maar in de VS standaard Allrad. Nog een verschil: de B6 werd in de VS bij de reguliere BMW-dealers verkocht als een alternatief op de Audi RS7 en Porsche Panamera Turbo.

Alpina B7 Langversion Bi-Turbo (G02)

2016 – 2019

We komen nu in de periode dat Alpina vierwielaandrijving in de armen heeft gesloten. Ondanks dat het in veel gevallen een keuze is, kiest bijna iedereen automatisch voor Allradantrieb. Logisch met zulke enorme vermogens die de motoren produceren. Bij ons in Europa is de B7 altijd voorzien van een lange wielbasis én vierwielaandrijving. Echter, de rechtsgestuurde versie is altijd enkel en alleen achterwielaangedreven. Ook de B7 is een model dat verkrijgbaar is bij de Amerikaanse BMW-dealers.

Alpina B5 GT (G31)

2023

Onlangs dat de BMW 5 Serie al langere tijd leverbaar was met vierwielaandrijving, bleef de Alpina-versies ervan verstoken. Zelfs de Alpina B5 van de F1X-generatie kon je niet met vierwielaandrijving krijgen, ondanks het enorme koppel dat de motoren leverden. Voor de G3X-generatie zorgde Alpina ervoor dat ze niet dezelfde fout maakten. De auto kwam er enkel met vierwielaandrijving. Dat kwam mede door het feit dat de BMW M550i altijd een xDrive is. De basis is grappig genoeg de 540i xDrive, maar dan met de opgevoerde V8. Voor de Alpina B5 GT is de motor nog eventjes verder opgepept.

Tot zover onze spreekbeurt over Alpina’s met vierwielaandrijving. Volgende week gaan we het hebben over de kapsels van Dolf Jansen, hoe je elektrische auto’s over het water moet vervoeren en hoe Thijs Römer toch nog de nieuwe Barbie-film in de bioscoop kan kijken.