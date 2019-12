Mercedes-Maybach is een hondenmerk

Ook voor luxe spulletjes kun je bij Maybach aankloppen.

Zeg je luxe dan zeg je Rolls-Royce, Bentley of Mercedes-Maybach. Dit laatste merk is er weer helemaal bovenop gekropen na een eerdere flop. Nu is Maybach niet langer een losstaand merk, maar een luxemerk binnen Mercedes waardoor ook de naam van Mercedes bewust vastgeplakt blijft aan de gehele benaming.

Mercedes-Maybach wil meer dan alleen luxe auto’s presenteren. Daarom komen de Duitsers nu met een reeks aan accessoires van het luxemerk. Je kunt het je zo gek niet bedenken of het is te koop. Je hebt de gebruikelijke accessoires zoals een laptoptas, of een iPhone-cover. Maar ook bijzondere dingen als een opvouwbare bed voor je hond. En ja dat laatste lees je goed.

Eenmaal thuisgekomen en nog niet genoeg Maybach gezien? Ga dan lekker hangen op de bank en leg een Maybach-dekentje over jezelf heen, verkrijgbaar in zes verschillende kleuren. Met de uitgebreide accessoirelijn hebben de rijken weer wat nieuws om uit te kiezen. Voor welk product uit deze nieuwe serie krijg jij het warm? De Maybach champagneglazen, de Maybach-planga’s of toch het Maybach hondenbedje?