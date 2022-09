Renntech S76R is de ultieme jaren ’90 Benz

Met een atmosferische V12 natuurlijk! De Renntech SS76R is dikker dan dik.

De beste auto ter wereld, dat moest de Mercedes-Benz S-Klasse worden. Het ontwikkelingsbudget was astronomisch. De beoogde doelstellingen waren stuk voor stuk bizar onrealistisch. Uiteindelijk was de auto 80 tot 90 procent van wat het moest zijn.

Mercedes-Benz moest natuurlijk ook gewoon geld verdienen met auto’s bouwen en verkopen. Een financiële crisis in de vroege jaren ’90 zorgde ervoor dat Mercedes het bij de W140 zou laten zoals deze was. Sterker nog, sommige foefjes, zoals de elektrische bedienbare binnenspiegel kwamen bij latere jaargangen te vervallen.

Renntech R76R

Enfin, Renntech heeft de W140 onder handen genomen en de auto net eventjes wat extra performance gegeven. Mercedes heeft zelf geen officiële AMG-modellen in de prijslijsten gehad.

AMG heeft er wel een paar gebouwd (zoals de hyperzeldzame S70 AMG) en uiteraard kon je ook bij Brabus aankloppen. Een groot verschil is dat Renntech de S76R zojuist heeft onthuld. Retro-tuning! In principe niets anders dan wat Ruf tegenwoordig doet.

Premium tuning

Maar wat ze gedaan hebben met de Renntech S76R gewoon je reinste premium tuning. Laten we beginnen met de motor. Dat is de M120 V12, maar dan voorzien van AMG-nokkenassen, nieuwe injectoren, klepveren en titanium drijfstangen. Daarnaast is de beademing verbeterd.

De inlaatspruitstukken, uitlaatspruitstukken, airbox, downpipe, sportkats en sportuitlaat moeten zorgen voor een veel betere flow, een spectacualirder geluid én meer vermogen.

Atmosferische 7.6 liter V12

Het hoogte puntje is het vergroten van de cilinderinhoud. Deze stijgt namelijk van 6.0 naar 7.6 liter! Het resultaat van al deze modificaties is een maximum vermogen van 615 pk bij 5.500 toeren. het maximale koppel bedraagt 953 Nm en is beschikbaar tussen de 4.250 en 4.500 toeren. Ja, 953 Nm zónder turbo.

In plaats van een viertrapsautomaat (dit is een exemplaar uit 1992) heeft Renntech de vijftraps automaat uit een exemplaar uit 1996 geplaatst. Om te zorgen dat je niet constant met een spinnend binnenste achterwiel rondrijdt, is er een sperdifferentieel van OS Giken, net zoals @MartijnGizmo heeft op zijn M135i.

Prestaties Renntech S76R

Qua prestaties zijn ze bij Renntech heel erg bescheiden over de S76R. Van 0-96 km/u moet in 5 seconden achter de rug zijn, de topsnelheid is alsnog begrensd op 250 km/u. Dat lijken ons heel erg bescheiden cijfers, want een standaard 600 SEL doet ook al bijna.

Voor een betere wegligging is er gekozen voor verlagingsveren en specifieke adaptieve Renntech-dempers. Om de boel tot stoppen te krijgen zijn er grote remschijven (402 mm) aan de voorzijde met klauwen met zes zuigers en aan de achterzijde 360 mm schijven met klauwen met 4 zuigers. De velgen zijn gesmeed en meten voor 19×9 en achter 10,5×19. Daaromheen zitten Michelin Pilot Sport 4S-banden.

Interieur Renntech S76R

Tenslotte is daar nog het interieur, dat uiteraard ook niet meer standaard is. Er is gekozen voor een strakke, licht frivole en sportieve sfeer aan boord. Vergeet niet dat het in de jaren ’90 strikt zakelijk was. De bekleding moet je smaak zijn, dat is ietsje te aftermarket naar onze mening met de rode piping en ruitjesmotief.

De lederen bekleding op de middentunnel en dashboard met de rode stiksels is dan wel weer erg fraai. Ook de carbon-inleg misstaat niet, alhoewel hout eigenlijk hoort in een foute Duitser.

De achterbank is vervangen door twee stoelen. Verder kun je je smartphone koppelen aan de radio. Ja, radio, er is geen infotainmentsysteem aanwezig. Het is een 1992 model, pas in 1995 was navigatie optioneel mogelijk.

Dan als laatste productie en prijs. In principe is dit een one-off in opdracht van een klant. Het is een statement dat Renntech uiterst geschikt is om dit soort projecten te kunnen doen. In principe blijft het bij dit exemplaar. De Amerikaanse Mercedes-tuner geeft echter wel aan dat als je een oude Benz hebt, je altijd mag aankloppen. Iemand nog een mooie SL500 (R129) of E320 T-Modell (W124) in de garage staan?

