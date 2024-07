Mercedes-AMG C43 Edition R: beter dan een C63?

De Mercedes-AMG C43 Edition R klinkt heerlijk sportief. Is dat ook zo?

Het is een publiek geheim dat Tobias Moers not amused was over de beslissingen van Ola Kallenius. Moers was destijds de man achter AMG, Kallenius van Mercedes. Om iedereen tevreden te houden, kreeg Moers de opdracht om de C63 een viercilinder te geven. Naar het schijnt was de ruzie niet te overzien en stapte Tobias over naar Aston Martin (waar hij intussen ook al weg is).

De vooruitziende blik van Ola bleek weliswaar vooruitstrevend te zijn, maar niet juist, want niemand koopt de C63. Dus ja, wat moet je dan doen? Nou, simpel: gewoon de C43 kopen. Dat is namelijk ook een erg smakelijk pakket. Met 400 pk heeft deze ook voldoende vermogen, maar je hebt minder elektromotoren en accu’s die het gewicht omhoog stuwen.

Extra dynamisch!

En nu heeft Mercedes een nieuwe uitvoering, de Mercedes-AMG C43 AMG Edition R. Het is een speciaal model voor de Australische markt, maar we wilden jullie deze snelle C-Klasse niet onthouden. We waren immers zelf ook wel benieuwd naar wat de ‘Edition R’ nu de ‘Edition R’ maakt het klinkt namelijk exclusief en racy.

De Mercedes-AMG C43 Edition R is uitgerust met het Dynamic Plus Package. Deze heeft adaptieve motorsteunen. Als je normaal rijdt, zijn de motorsteunen ‘losser’ en kun je lekker comfortabel met het verkeer meecruisen.

Heb je de auto uitgeleend Misha Charoudin, dan staan ze ‘stijver’ voor een directere respons en minder speling. Handig, hé? Daarnaast krijg je ook AMG dynamische dempers (AMG Ride Control) en een ‘Race’-modus. Handig als je als eerste van het kantoorterrein af wil komen.

Verder kun je de Mercedes-AMG C43 Edition R herkennen aan de rode remklauwen met zwarte AMG-logo’s. Ook krijg je automatisch deze enorme 20 inch AMG-hoepels mee die ze bij Mercedes ‘velgen’ noemen. Daarnaast is de C43 Edition R voorzien van het ‘Night Package II’, waarmee alles in hoogglans zwart is afgewerkt. Pure klasse.

Interieur Mercedes-AMG C43 Edition R

In het interieur zien we ook een paar toffe upgrades. Denk aan de sportkuipen afgewerkt in leder en ‘Dinimica’-bekleding, dat is alcantara maar dan van een ander merk. Nep-Luxaflex of imitatie-Asperine dus.

Qua techniek zijn er ook niet echt veranderingen. Gebleven is aandrijflijn, een 2.0 liter viercilinder met 48V-motor, die gezamenlijk 408 pk en 500 Nm levert. Meer dan voldoende dus. Een negentrapsautomaat en 4Matic zijn ook altijd aanwezig. Autoblog coryfee @wouter was overigens niet helemaal overtuigd door deze aandrijflijn.

De Mercedes-AMG C43 Edition R is niet aangekondigd voor de Nederlandse markt. Wie weet komt deze nog later. Het beste nieuws is namelijk dat deze volgepakte C43 met extra hardware goedkoper is dan een standaard C43… In Nederland kost de auto € 123.301 euro. Eh, wat?

