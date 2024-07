Piepjonge BMW reed 70k PER JAAR op eh, benzine?

Waarom zou je zoveel kilometers op benzine afleggen met zo’n piepjonge BMW?

Stel, je wil graag een BMW. Een moderne BMW. Eentje die voorzien is van alle luxe die je mag verwachten van een BMW (en een beetje meer). Een beetje lage gebruikskosten, maar wel toffe uitstraling. Dan zijn er niet echt veel opties. Ja, je kunt gaan voor een jonge BMW 1 Serie, maar de F40-generatie is nog vrij vers. Of je moet genoegen nemen met een hele hoop kilometers.

En dat is precies gebeurd met het exemplaar dat je op deze interpagina kunt aanschouwen. Het is een modern uitziende BMW met een sportpakketje en zwarte wielen. Dat oogt al supermodern, vers, hip en dynamisch. Ondanks dat dit de tweede alinea is, verklappen we meteen even de prijs voor je: 16.450 euro.

Piepjonge BMW

Dat is heel erg scherp voor een BMW 1 Serie van deze generatie. Dat komt dus door de kilometerstand van maar liefst 254.829 km. Dat is 6.000 km per maand, oftwel 70.000 km per jaar. Nu begrijpen we dat diesel niet populair is, maar als je 70k per jaar rijdt is een zelfontbrander geen verkeerde keuze.

Het grappige is dat het natuurlijk een groot gedeelte pure marketing is. Met een M-pakket gaat ‘ie geen streep harder, maar iedereen ziet die ///M en denkt: DAT IS DIK! Onder de kap ligt een 1.5 liter driecilinder bromtol die in een Mini best geinig is, maar voor een dure BMW te goedkope geluiden maakt (en flink kan trillen).

Moet je dit willen?

Dan is het de vraag: moet je deze piepjonge BMW willen kopen? Nou, we gaan iets geks zeggen: Ja, gewoon doen! De auto is namelijk afkomstig uit Nederland en heeft 1 eigenaar gehad. Dit betekent dat er waarschijnlijk heel erg veel snelwegkilometers zijn afgelegd door 1 persoon. Dat is nog heel erg te overzien.

Ook is de uitrusting dik in orde. Er is geen lederen bekleding, maar de ervaring leert ons dat het stof van de M Sport vaak fraaier oud wordt. Je hebt in elk geval wél de optionele sportkuipen die geweldig zitten. Ook is het Harman Kardon systeem aanwezig, die klinkt net ietsje beter. Kortom, op zich heb je wel veel auto voor je geld. Ook wat waard toch? Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!

