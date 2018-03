Mercedes-AMG C63 betrokken bij ongeluk in Coentunnel

De Coentunnel heeft het maar zwaar dezer dagen.

De Coentunnel, vernoemd naar voormalig VOC-gouverneur Jan Pieterszoon Coen, ligt dezer dagen onder vuur dankzij mensen die het verleden willen uitwissen. De tunnel onder het Noordzeekanaal zou daarom eigenlijk wel wat goede PR kunnen gebruiken, maar helaas, het tegendeel is vandaag het geval. Vanmiddag klapten er namelijk zes auto’s op elkaar, waardoor de tunnel tijdelijk afgesloten moest worden.

Dankzij een sterk staaltje VOC-mentaliteit van de opruimers, is er inmiddels gelukkig alweer een rijstrook geopend. Ondanks dat de plaatjes flink verwrongen staal laten zien, zijn alle inzittenden er zonder (ernstige) kleerscheuren vanaf gekomen. De auto’s in kwestie zijn grotendeels een dwarsdoorsnede van het onder hoge belastingen gebukt gaande Nederlandse wagenpark. We herkennen een oude Peug 206 (aankoopadvies), een eerste generatie Ford Focus wagon, een recente BMW 1-serie (aankoopadvies) en een Hyundai Tucson. Een auto valt echter in positieve zin op, namelijk een Mercedes-AMG C63S CoupĂ©. Weinig verrassend staat juist deze auto niet op gele platen.

Een man in regenjas heeft ons ingefluisterd dat de Merc toebehoord aan professioneel voetballer Stefano Denswil. Het zou kunnen, daar Stefano vroeger voor Ajax speelde, alvorens uit te wijken naar zijn huidige club Club Brugge. Misschien wilde hij even op bezoek gaan naar wat oude vrienden in de buurt. De weggeblurde kentekenplaat van de dikste C-Klasse lijkt in ieder geval rood-met-wit te zijn zoals we dat kennen van onze zuiderburen.

Bedankt iedereen voor de tips!

Image-Credit: Politie Team Hoofdwegen via Twitter